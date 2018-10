Mathieu van der Poel heeft zondag in Gieten overtuigend de eerste wedstrijd in de Superprestige gewonnen, een dag na zijn zware val bij de Rapencross in Lokeren. Annemarie Worst was in Gieten de beste bij de vrouwen.

De 23-jarige Van der Poel besliste zondag na de warming-up dat hij van start ging in Gieten. De Nederlands kampioen veldrijden leek aanvankelijk een flinke blessure aan zijn enkel te hebben opgelopen in Lokeren, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek het mee te vallen.

Meteen in de eerste ronde maakten Van der Poel en Van Aert zich in Gieten los van de concurrentie. Na een versnelling van de Nederlander moest de wereldkampioen uit België hem in de tweede ronde laten gaan.

Vervolgens liep Van der Poel alleen maar verder uit en had hij op de finish 31 seconden voorsprong op Van Aert. De derde plek ging naar de Belg Toon Aerts, terwijl de Nederlander Lars van der Haar op 1 minuut en 40 seconden van de winnaar als vierde eindigde.

"Ik had voor de wedstrijd al gezegd dat ik niet superveel last had van mijn enkel", aldus Van der Poel na afloop tegen Sporza. "Gisteren had ik vooral in het eerste uur na de val veel pijn. Toen ik gisteravond in Gieten aankwam, was die grote bol op mijn enkel al verdwenen dankzij een ijsapparaat."

Het was al de derde zege van het seizoen voor de Europees kampioen. Hij won vorig weekend bij de start van zijn veldritseizoen de crosses in Ronse en Meulebeke.

Worst verslaat Vos bij vrouwen

De 22-jarige Worst soleerde zondag naar de winst bij de vrouwen. Marianne Vos werd tweede op 33 seconden, de derde plek ging naar de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Worst liet in de vierde ronde landgenote Vos achter op een zandstrook.

"Ik dacht: nu ga ik niet meer stoppen. Nu moet ik doorgaan", zei Worst na afloop. "Er zijn niet veel wedstrijden in Nederland. Als je er dan een kan winnen, is dat gaaf."

Vos kreeg in de achtervolging gezelschap van Arzuffi en de Belgische Loes Sels. In de slotronde bleek de Brabantse de snelste van dat trio. Maud Kaptheijns werd op een minuut achterstand vijfde.

Vos moest passen toen Worst versnelde, maar kon zich in de laatste ronde nog een keer opladen. "Ik merkte in de slotronde dat ik weer herstelde en toen heb ik alles gegeven."