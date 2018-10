Veldrijder Mathieu van der Poel gaat zondag van start in de eerste Superprestige-wedstrijd van het seizoen in Gieten. De deelname van de 23-jarige Nederlander was onzeker nadat hij zaterdag bij de Rapencross in Lokeren zijn enkelbanden verrekte.

"Het zal niet pijnvrij zijn, maar ik neem geen onverantwoorde medische risico's", aldus Van der Poel.

De Nederlands kampioen veldrijden ging in Lokeren al na vijf minuten onderuit in een greppel. In eerste instantie werd gevreesd voor een breuk, maar na onderzoek in het ziekenhuis van Sint-Niklaas bleek het slechts te gaan om een verrekking van de banden van zijn rechterenkel.

Van der Poel testte zich zondag al op de weg en verkende vervolgens het parcours in Gieten. "Wat ik verwacht is moeilijk te voorspellen, ik start grotendeels om mijn klassement in de Superprestige te redden", lichtte de renner in dienst van Corendon-Circus zijn besluit toe.

Van der Poel had bij zijn eerste twee optredens dit seizoen, in Ronse en Meulebeke, beide keren gewonnen.