Mathieu van der Poel is zaterdag bij de Rapencross in Lokeren al vroeg uitgevallen. De Nederlands kampioen veldrijden kwam hard ten val. Gevreesd wordt voor een enkelbreuk.

Van der Poel ging al na vijf minuten koers onderuit. Hij had daarna zichtbaar last van zijn rechterenkel, waarop een flinke zwelling was te zien. Hij werd per brancard afgevoerd.

"De dokter ter plekke was nogal pessimistisch", zei zijn teammanager Philip Roodhooft tegen Q2. "Die vreesde voor een enkelbreuk, maar in het ziekenhuis denken ze aan een verrekking of verstuiking. Het is allemaal nog een beetje onder voorbehoud."

De Europees kampioen in het veld zou zondag ook aan de start verschijnen van de cross in Gieten, waar de Superprestige begint. Die wedstrijd mist hij sowieso.

Soete verrast toppers met zege

Van der Poel nam het in de nieuwe cross onder meer op tegen de Belgische toppers Wout van Aert en Toon Aerts. Die laatste won de afgelopen weken de wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. De winst ging echter naar de relatief onbekende Belg Daan Soete.

Van der Poel was het veldritseizoen uitstekend begonnen. De coureur van Corendon-Circus won vorige week direct de eerste twee wedstrijden waar hij aan meedeed.

Eerder op de dag reden de vrouwen al in Lokeren. Sanne Cant was daar de beste. De Belgische bleef haar landgenoten Laura Verdonschot en Loes Sels voor.