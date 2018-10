Robert Gesink is onderdeel van de ploeg van Lotto-Jumbo die zaterdag start in de Ronde van Lombardije. De 32-jarige Nederlander maakte afgelopen weekend zijn rentree en is klaar voor de najaarsklassieker.

Gesink kwam eind augustus tijdens een trainingsrit in het Amerikaanse Boulder ten val en brak daarbij zijn rechtersleutelbeen en twee ribben. Door zijn zware blessures moest hij een streep zetten door de WK van vorige maand.

Afgelopen zaterdag maakte Gesink zijn rentree in de Ronde van Emilië, een eendaagse wedstrijd in Italië. Hij eindigde daar als 48e. Eerder dit jaar werd hij onder meer 23e in de Giro d'Italia en 31e in de Tour de France.

De ploeg van Lotto-Jumbo in Lombardije bestaat verder uit kopman Primoz Roglic, Daan Olivier, Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Floris De Tier en George Bennett.

Oomen kopman bij Team Sunweb

Eerder deze week maakte Team Sunweb de ploeg voor de Ronde van Lombardije al bekend en bij de Duitse formatie met Nederlandse roots is Sam Oomen de kopman.

Sunweb, dat heeft uitgesproken voor een topresultaat te gaan, verschijnt verder met Wilco Kelderman, Michael Matthews, Chris Hamilton, Jai Hindley, Michael Storer en Lennard Kämna aan de start.

De 112e editie van de Ronde van Lombardije gaat over 241 kilometer van Bergamo naar Como. Vorig jaar schreef Vincenzo Nibali de koers op zijn naam. Oomen was toen de beste Nederlander op de elfde plek. Hennie Kuiper was in 1981 de laatste Nederlandse winnaar van het momument.