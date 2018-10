Thibaut Pinot heeft woensdag de herfstklassieker Milaan-Turijn op zijn naam geschreven. De Fransman was in de oudste nog verreden wielerkoers ter wereld de sterkste op de steile slotklim, de Superga.

De 28-jarige Pinot profiteerde in de laatste kilometers van een vreemde buiteling van zijn landgenoot David Gaudu en de Colombiaan Miguel Ángel López. Die twee reden elkaar in de wielen en kwamen ten val, waarop Pinot versnelde en naar de finish soleerde.

López herstelde zich goed en kwam nog gevaarlijk dichtbij in de laatste meters, maar strandde op tien seconden van de winnaar. Wereldkampioen Alejandro Valverde finishte als derde in Turijn.

Wilco Kelderman reed een sterke finale en eindigde op de zesde plaats. Die klassering behaalde de renner van Team Sunweb dinsdag ook al in Tre Valli Varesine. In die Italiaanse koers werd Pinot tweede achter de Let Toms Skujins.

Voor Pinot was het al derde keer dat hij in de top tien eindigde in Milaan-Turijn. Vorig jaar werd hij achtste en in 2015 haalde hij als nummer vier net het podium niet. De renner van Groupama-FDJ boekte dit jaar al drie eerdere zeges; twee etappes in de Vuelta a España en het eindklassement van de Ronde van de Alpen.

Vorig jaar ging de winst in Turijn naar Rigoberto Urán. Een editie eerder won zijn landgenoot López, die nu dus tweede werd. De enige Nederlander die er ooit het podium haalde was Rini Wagtmans; derde in 1971.