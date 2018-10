De trofee die Geraint Thomas afgelopen zomer kreeg bij zijn eindzege in de Tour de France is gestolen. Team Sky heeft de politie ingeschakeld in de hoop de bokaal terug te krijgen, meldt de ploeg woensdag.

De trofee van Thomas en de bekers van Giro-winnaar Chris Froome en Vuelta-winnaar Simon Yates waren onlangs ter beschikking gesteld voor een evenement in Birmingham, zodat zoveel mogelijk fans de prijzen konden zien.

Na afloop is de bokaal van Thomas op een onbewaakt ogenblik gestolen. De politie doet onderzoek naar het voorval. Sky denkt ondertussen na over een oplossing.

De 32-jarige Thomas, die in de Tour zijn eerste grote ronde won, baalt van het incident. "Heel ongelukkig dat dit gebeurd is. De beker is van beperkte waarde voor de dader en betekent juist veel voor mij en de ploeg", aldus de Welshman op de site van Team Sky.

"Hopelijk is de dader zo netjes om de trofee terug te geven. De beker is belangrijk, al blijven de geweldige herinneringen aan de ongelooflijke zomer natuurlijk het dierbaarst. Die neemt niemand me ooit af."

Betrokken bedrijf neemt 'volle verantwoordelijkheid'

De Tour-trofee was geleend door fietsenbedrijf Pinarello. Directeur Richard Hemington van het concern gaat diep door het stof.

"We zijn erg aangedaan. We nemen de volle verantwoordelijkheid en hebben onze verontschuldigingen aangeboden aan Geraint. Uiteraard hopen we dat de bokaal weer wordt teruggevonden", aldus de Brit.

Thomas begon de Tour in dienst van ploeggenoot Froome, maar bleek de sterkste in Frankrijk. Tom Dumoulin eindigde net als in de Giro op de tweede plaats en Froome was de nummer drie.