Lotto-Jumbo heeft dinsdag de komst van Taco van der Hoorn afgerond. De 24-jarige renner komt over van het procontinentale Roompot-Nederlandse Loterij en tekent voor twee jaar bij zijn nieuwe ploeg.

"We zien in Taco een goede klassieke renner en we willen hem daarin verder gaan ontwikkelen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman in een persbericht van Lotto-Jumbo. "De manier waarop hij is teruggekeerd na zijn hersenschudding bewijst dat hij uit het juiste hout is gesneden."

Van der Hoorn maakte dit seizoen indruk door in het tweede deel van het jaar sterk terug te komen van een hersenschudding die hem zes maanden aan de kant hield.

De geboren Rotterdammer won in augustus op knappe wijze een etappe in de BinckBank Tour en schreef een maand later ook de Belgische eendagskoers Primus Classic op zijn naam. Vorig jaar was hij de beste in Schaal Sels, een andere Belgische semiklassieker. Afgelopen weekend eindigde de hardrijder op de negende plek in Parijs-Tours.

Van der Hoorn, die bezig is aan zijn tweede jaar bij Roompot, verwacht dat hij bij Lotto-Jumbo beter kan worden en mee kan doen in de finales van de grote voorjaarsklassiekers.

"Er zijn veel renners die voordat ze prof werden niet als de grootste talenten werden gezien, maar zich sterk ontwikkeld hebben en goede profs zijn geworden", stelt hij. "Dat is wat ik ook wil bereiken. Ik werd op jonge leeftijd niet als groot talent gezien, maar ik blijf elk jaar goede stappen maken."

Van der Hoorn vijfde aanwinst voor Lotto-Jumbo

Van der Hoorn is de vijfde aanwinst voor Lotto-Jumbo voor het komende wielerseizoen. De Nederlandse ploeg, die volgend jaar Team Jumbo zal heten, legde eerder al de Deen Jonas Vingegaard (Team Coloquick), de Nederlanders Lennard Hofstede en Mike Teunissen (beiden Team Sunweb) en de Belg Laurens De Plus (Quick-Step Floors) vast.

Daar staat het vertrek van Lars Boom (Roompot-Charles), Bram Tankink (stopt), Gijs Van Hoecke (CCC), Enrico Battaglin (Katusha Alpecin) en Robert Wagner (Fortuneo-Samsic) tegenover.