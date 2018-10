Bauke Mollema heeft zondag de Grote Prijs Bruno Beghelli gewonnen. De renner van Trek-Segafredo reed in de slotfase van de Italiaanse eendagskoers weg uit het peloton en kwam solo over de streep. Niki Terpstra werd tweede in Parijs-Tours achter Sören Kragh Andersen.

Met nog 2,5 kilometer te rijden, plaatste Mollema zijn geslaagde aanval. In finishplaats Monteviglio wist hij het jagende peloton knap achter zich te houden.

Steven Kruijswijk had met nog twee plaatselijke rondjes te gaan de koers opengebroken. De renner van Lotto-Jumbo kreeg het gezelschap van onder anderen Mollema, Egan Bernal, Matteo Trentin en Tom Skujins, maar nog voor de laatste klim werd het groepje ingerekend. Een tweede poging van Mollema had meer succes.

De Spanjaard Carlos Barbero (Movistar) finishte op 6 seconden als tweede, thuisrijder Manuel Belletti (Androni) mocht als nummer drie naar het podium. Koen Bouwman (Lotto-Jumbo) kwam als negende over de streep.

Mollema is de tweede Nederlandse winnaar van de najaarskoers, die sinds 1997 jaarlijks wordt verreden. Michael Boogerd ging hem in 1999 voor.

Vorige week eindigde Mollema als twaalfde bij de WK op de weg in Innsbruck. In de afgelopen Vuelta a España werd hij verkozen tot strijdlustigste renner.

Terpstra weer op podium in Parijs-Tours

In Parijs-Tours belandde Terpstra opnieuw op het podium. Na zijn derde plaatsen in 2012 en 2017, eindigde de 34-jarige Noord-Hollander deze keer als tweede, achter Kragh Andersen.

Terpstra kwam 25 seconden na de Deense winnaar van Team Sunweb over de streep. De Fransman Benoît Cosnefroy eindigde als derde in de 112e editie van de Franse eendagskoers, die al een aantal jaar geen deel meer uitmaakt van de World Tour.

In de finale waren Terpstra en Kragh Andersen in de aanval getrokken. Het tweetal wist op de nieuwe gravelstroken in het parcours de voorsprong uit te bouwen, maar kreeg gezelschap van Cosnefroy van AG2R.

Bij een aanval van Kragh Andersen op zo'n 10 kilometer van de streep hield Terpstra de benen stil en liet het initiatief voor de achtervolging aan de 22-jarige Fransman. Daardoor kon de Deense koploper steeds verder uitlopen.

Kragh Anderson eindigde vorig jaar als tweede in Tours. Toen werd hij in de sprint verslagen door Terpstra's toenmalige ploeggenoot Matteo Trentin. Terpstra, die na dit seizoen Quick-Step verruilt voor Direct Energie, werd toen derde.