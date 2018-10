Marianne Vos heeft zondag tijdens de GP Mario De Clercq haar tweede veldrit van het seizoen gewonnen.

De zevenvoudig wereldkampioen liet in het Belgische Ronse de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Nederlandse Annemarie Worst met ruim verschil achter zich.

Met Ceylin del Carmen Alvarado (vierde), Inge van der Heijden (zevende) en Sophie de Boer (tiende) eindigden er nog drie Nederlandse vrouwen bij de beste tien.

De 31-jarige Vos versnelde met nog twee rondes te gaan en reed weg bij haar vier medekoplopers. De renner van WaowDeals pakte snel een voorsprong van een kleine tien seconden en gaf die niet meer weg.

Voor Vos is het haar tweede zege in drie veldritten. Ze won eind september de wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo. Een week later eindigde ze in Iowa als derde.

De mannen komen vanaf 15.00 uur in actie.