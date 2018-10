Mathieu van der Poel en Marianne Vos hebben zondag de GP Mario De Clercq op hun naam geschreven. Voor Van der Poel is het zijn tweede zege van het weekend, Vos won voor de tweede keer dit seizoen.

De 23-jarige Van der Poel was de concurrentie in Ronse net als een dag eerder in Meulebeke te snel af. Van der Poel kwam solo over de streep

Wout van Aert, die tegenwoordig voor een privésponsor rijdt, finishte op zo'n vijftien seconden als tweede, voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.

Halverwege de koers moest Van der Poel nog een gaatje dichten op wereldkampioen Van Aert en Vanthourenhout. Met nog drie ronden te gaan plaatste de Nederlander een versnelling en pakte hij een lichte voorsprong. Die gaf hij vervolgens niet meer weg.

Voor Van der Poel is het de eerste keer dat hij zegeviert in Ronse. "Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn over dit weekend, zeker met twee overwinningen. Ik had helemaal geen goed gevoel voor de start van de cross. De Berencross van zaterdag zat duidelijk nog in de benen."

Vos rijdt twee ronden voor eind weg

Zevenvoudig wereldkampioen Vos liet in Ronse de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Nederlandse Annemarie Worst met ruim verschil achter zich.

Met Ceylin del Carmen Alvarado (vierde), Inge van der Heijden (zevende) en Sophie de Boer (tiende) eindigden er nog drie Nederlandse vrouwen bij de beste tien.

De 31-jarige Vos versnelde met nog twee rondes te gaan en reed weg bij haar vier medekoplopers. De renner van WaowDeals pakte snel een voorsprong van een kleine tien seconden en gaf die niet meer weg.

"Het was best een lastige cross" vond Vos. "Op zo'n omloop heb je niet veel pijlen om te verschieten. Ik voelde op een gegeven moment dat de rest niet zo fris meer zat. Dat was het teken om te gaan aanvallen. Ik pakte snel een gaatje en kon mijn voorsprong stilletjes aan uitbouwen."

Voor Vos is het haar tweede zege in drie veldritten. Ze won eind september de wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo. Een week later eindigde ze in Iowa als derde.