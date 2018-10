Tweevoudig winnaar Robert Gesink is zaterdag bij zijn rentree in het peloton als 48e geëindigd in de Ronde van Emilië. De Italiaan Alessandro De Marchi won de eendagskoers in eigen land.

BMC-renner De Marchi kwam na 207 kilometer solo aan in het regenachtige San Luca. De Colombiaan Rigoberto Urán werd tweede, de Belg Dylan Teuns derde.

De Marchi voegde zich met nog 26 kilometer te gaan bij de drie koplopers en reed al snel weg bij dat trio. In de laatste ronde hield de Italiaan een kleine voorsprong op de groep met favorieten.

Aanvallen in de slotkilometers werden door De Marchi's ploeggenoot Teuns gepareerd. Alleen Urán kon nog wegrijden, maar de Colombiaan kon De Marchi niet meer bijhalen. De Italiaan had op de streep een voorsprong van acht seconden.

Bauke Mollema was de beste Nederlander op de 41e plaats. Hij kwam 4 minuten en 21 seconden na De Marchi over de streep.

Gesink won Ronde van Emilië in 2009 en 2010

De 32-jarige Gesink, die ruim vijf minuten toegaf op de winnaar, reed in de lastige semiklassieker zijn eerste koers sinds de Clásica San Sebastián begin augustus. Hij kwam aan het eind van die maand tijdens een trainingsrit in het Amerikaanse Boulder ten val en brak daarbij zijn rechtersleutelbeen en twee ribben.

De klimmer uit Varsseveld, die door zijn blessures onder meer de wegrit bij de WK in Innsbruck moest overslaan, won de Ronde van Emilië in 2009 en 2010.

De Marchi is de opvolger van zijn landgenoot Giovanni Visconti, die vorig jaar de beste was in San Luca. Urán eindigde toen als derde, net als in 2016 en 2011.