Mathieu van der Poel heeft zaterdag direct de zege gepakt in zijn eerste veldrit van het seizoen. De Nederlander bleef de Belgen Wout van Aert en Quinten Hermans voor in de Berencross in Meulebeke.

De 23-jarige Van der Poel liet zijn concurrenten ongeveer halverwege de koers achter en sloeg een gaatje van zo'n tien seconden.

Met nog een ronde te gaan was de voorsprong van de Nederlander dertien seconden op wereldkampioen Van Aert en Hermans. Die marge gaf hij niet meer weg.

Van der Poel was blij met de zege, maar merkte wel dat het zijn eerste cross in ruim een half jaar was. "Het gevoel was niet wat het moest zijn", zei hij in een eerste reactie. "Maar toch was het goed genoeg om mee te doen voor de winst. Het aanvallen ging wel, maar het verdedigen van een kleine voorsprong was best lastig voor mij."

Van der Haar eindigt als tiende

De Brabander koos er na een druk weg- en mountainbikeseizoen voor om de afgelopen weken de eerste twee wereldbekercrosses in Amerika over te slaan en zijn veldritseizoen te beginnen in Meulebeke.

Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de Berencross op zijn naam schrijft. De veldrit is de tweede wedstrijd van de Brico Cross.

Lars van der Haar, die zaterdag tiende werd, won vorige maand in Geraardsbergen de eerste cross uit deze reeks van acht koersen. Zondag volgt al de derde, in Ronse.

Wereldkampioen Cant wint vrouwenwedstrijd

Bij de vrouwen ging de zege in de Berencross naar de Belgische Sanne Cant. De wereldkampioen zag dat haar landgenoten Ellen Van Loy en Loes Sels haar vergezelden naar het podium.

Ceylin del Carmen Alvarado was de beste Nederlander op de vierde plek. Lizzy Witlox (achtste), Manon Bakker (negende) en Lindy van Anrooy (tiende) eindigden ook in de top tien.