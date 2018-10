Wielrenner Jimmy Duquennoy is in de nacht van vrijdag op zaterdag plotseling overleden. De 23-jarige Belg, die uitkwam voor de procontinentale ploeg WB-Aqua Protect-Veranclassic, is waarschijnlijk om het leven gekomen door hartfalen.

"We moeten het verschrikkelijke en ondraaglijke nieuws delen dat Jimmy Duquennoy thuis onverwacht is overleden. Hij was nog maar 23 jaar", schrijft de Belgische ploeg op Facebook.

"Hij was de meest gemoedelijke, vriendelijke en open renner. Onze ploeg betuigt het diepste medeleven aan de familie en de geliefden van Jimmy. Rust zacht."

Duquennoy was sinds 2015 profrenner en maakte in 2016 zijn debuut op WorldTour-niveau. Hij deed dit jaar mee aan onder meer de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bij die eendagskoersen zette hij in Roubaix met een 56e plek zijn beste prestatie neer.

Woensdag kwam Duquennoy nog uit in de Duitse koers Sparkassen Münsterland Giro, waarin hij moest opgeven.