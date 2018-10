Boy van Poppel en Maurits Lammertink fietsen vanaf komend seizoen voor Roompot-Charles, maakt de Nederlands-Belgische fusieploeg donderdag bekend.

De ploeg van manager Michael Zijlaard legde donderdag ook de jonge Justin Timmermans vast. Het procontinentale team telt nu achttien renners en is daarmee rond voor volgend seizoen.

De dertigjarige Van Poppel komt over van Trek-Segafredo, waar hij vijf jaar lang voor uitkwam. De twee jaar jongere Lammertink rijdt nu nog voor Katusha en reed in 2015 en 2016 al voor de formatie. Eerder haalde Roompot-Charles al onder anderen Lars Boom binnen.

Op Wout van Aert wordt door de ploegleiding niet meer gerekend. De Belgische topveldrijder had het uithangbord van de ploeg moeten worden, maar heeft zijn contract verbroken. Het is nog onbekend voor welke ploeg hij gaat koersen.

'Uitgebalanceerde ploeg met ervaring'

Zijlaard stelt dat zijn ploeg met de komst van het Nederlandse drietal rond is. "We zullen beschikken over een uitgebalanceerde ploeg met veel ervaring en jongens die uit de WorldTour komen, aangevuld met jong talent en mannen die opgeleid zijn bij Veranda's Willems-Crelan en Team Roompot. We zijn klaar voor 2019."

Van Poppel, die bij Trek deel uitmaakte van de sprinttrein, mag bij Roompot-Charles meer voor eigen kansen gaan. "Ik kijk ernaar uit om mezelf er weer tussen te gooien", zegt hij. "Ik kijk vooral uit naar het voorjaar, dat was altijd mijn specialiteit. Wie weet kan ik in Kuurne-Brussel-Kuurne of Gent-Wevelgem wel meedoen voor de prijzen.

Lammertink is blij weer terug te zijn op het oude nest. "Ik heb met Katusha een mooi programma kunnen rijden, met meerdere grote rondes. Als renner ben ik in het algemeen sterker geworden", stelt hij. "Ik wil sowieso weer meedoen voor overwinningen."