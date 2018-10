Peter Schep vertrekt na vijf jaar bij wielerbond KNWU. De Utrechter was sinds 2016 bondscoach van de baanwielrenners en gaat aan de slag bij WorldTour-ploeg EF Education First - Drapac p/b Cannondale.

De 41-jarige Schep begon in 2013 als talentcoach in het baanwielrennen. Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was hij assistent-bondscoach, waarna hij bondscoach werd. Hij had nog een contract tot en met de WK van 2021.

"Hoewel ik het uitstekend naar mijn zin heb bij de KNWU en midden in een olympische cyclus zit richting Tokio 2020, kan ik deze kans niet voorbij laten gaan. Voor de sporters verandert er uiteraard wel wat met een nieuwe coach", zegt Schep.

"Echter heb ik het programma richting de WK in Polen helemaal uitgestippeld en kan de overgang naar de nieuwe coach heel soepel verlopen. De ploeg geeft ook alle medewerking, zodat ik mijn werk bij de KNWU zo goed mogelijk kan afsluiten en mijn sporters nog kan begeleiden tijdens de wereldbekers van dit jaar."

Bij het Amerikaanse EF-Drapac, waar onder anderen landgenoot Sebastian Langeveld onder contract staat, wordt Schep prestatiemanager. De ploeg won deze zomer onder meer twee ritten in de Vuelta a España.

Schep maakte diverse EK's en WK's mee

Als bondscoach van de baanwielrenners maakte Schep onder meer de EK's van 2016, 2017 en 2018 en de WK's van vorig jaar en dit jaar mee. In Apeldoorn zag hij Kirsten Wild dit jaar drie wereldtitels veroveren.

Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU, gunt Schept zijn nieuwe uitdaging. "Het is een heel mooie mogelijkheid voor Peter om aan de slag te gaan in de WorldTour en daar hebben wij alle begrip voor", zegt de oud-renner.

"De afgelopen jaren heeft Peter een goed fundament gelegd voor zijn groep sporters waar zijn opvolger op voort kan borduren richting 2019 en Tokio 2020. Momenteel zijn wij bezig om zo snel mogelijk een opvolger aan te trekken."

De WK baanwielrennen worden volgend jaar van 27 februari tot en met 3 maart gehouden in het Poolse Pruszków. In oktober 2019 vinden de Europese kampioenschappen in Apeldoorn plaats.