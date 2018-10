Floyd Landis, die zijn Tour de France-zege van 2006 moest inleveren vanwege dopinggebruik, keert terug in het wielrennen. De 42-jarige Amerikaan start een eigen ploeg op het laagste profniveau.

"Zoals iedereen weet, heb ik een moeizame relatie met het wielrennen, maar ik vind het nog steeds een mooie sport", aldus Landis donderdag in The Wall Street Journal.

"Ik ben berouwvol over wat er in het verleden is gebeurd, maar ik kan de besluiten die ik toen genomen heb niet meer veranderen. Mensen kunnen nu in ieder geval zien dat ik klaar ben om door te gaan met mijn leven. Het klinkt misschien wat gek, maar dit geeft mij op een bepaalde manier de mogelijkheid om dat hoofdstuk af te sluiten."

De voormalig renner van onder meer US Postal en Phonak was in 2002, 2003 en 2004 een belangrijke knecht van Lance Armstrong bij diens Tour-zeges. In 2006 won Landis zelf de Ronde van Frankrijk, maar vlak na de Tour werd bekend dat hij na de zeventiende etappe betrapt was op het gebruik van synthetische testosteron.

De renner uit Pennsylvania ontkende in eerste instantie verboden middelen te hebben gebruikt, maar hij werd schuldig bevonden en vanaf januari 2007 voor twee jaar geschorst.

In 2010 bekende Landis dat hij doping had gebruikt tijdens zijn carrière. Hij beschuldigde US Postal bovendien van een deal met de UCI om een positieve dopingtest van Armstrong te verbergen. Dat leidde tot een onderzoek en jaren later tot een bekentenis van 'The Boss'.

Landis gebruikt schadevergoeding voor nieuwe ploeg

Landis werd een klokkenluider in de zaak die de Amerikaanse overheid aanspande tegen Armstrong, omdat de Texaan in zijn tijd als renner sponsorgeld van US Postal Service aanvaardde terwijl hij doping gebruikte.

Die zaak werd in april van dit jaar geschikt. Armstrong betaalde de overheid een bedrag van 5 miljoen dollar (omgerekend 4,35 miljoen euro), terwijl Landis schadeloos werd gesteld voor 1,65 miljoen dollar.

Landis zegt tegen The Wall Street Journal dat hij na aftrek van zijn juridische kosten zo'n 750.000 dollar overhield van zijn schadevergoeding en dat hij dat bedrag volledig in zijn nieuwe wielerploeg zal steken.

Team gaat rijden onder Canadese licentie

Het continentale team zal geleid worden door Gord Fraser, een voormalig teamgenoot van Landis die momenteel de sportief directeur is bij de Canadese continentale ploeg Silber Pro. De formatie is vooral bedoeld voor jonge talenten uit de VS, maar zal wel een Canadese licentie hebben.

Het nieuwe team zal Floyd’s of Leadville gaan heten. Dat is ook de naam van het bedrijf van Landis dat handelt in hennep en cannabis voor therapeutische doeleinden.

De Amerikaan weet dat veel mensen niet blij zullen zijn met zijn terugkeer in de wielerwereld. "Die mensen zullen blijven praten. Maar in plaats van dat ze op het internet schreeuwen dat ik weg moet blijven, zouden ze ook kunnen proberen om sponsoren te vinden om de sport te promoten."