Voormalig topveldrijder Richard Groenendaal treedt volgend jaar als ploegleider in dienst van Boels-Dolmans, de wielerploeg van de kersverse wereldkampioen Anna van der Breggen.

"Ik zal Danny Stam volgend jaar als tweede ploegleider gaan ondersteunen in een aantal wegwedstrijden", zegt Groenendaal donderdag op de site van Boels-Dolmans. "Het is mooi dat ik mijn ervaring en expertise mag gaan overbrengen binnen deze vrouwenploeg."

De 47-jarige Brabander was in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw een van de beste veldrijders ter wereld. De achtvoudig Nederlands kampioen won in 2000 in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel de wereldtitel.

Na zijn actieve carrière was Groenendaal jarenlang ploegleider bij de opleidingsploeg van Rabobank, maar die formatie stopte er in 2017 mee. Hij is blij dat hij nu weer kan terugkeren in de wielerwereld.

"Ik zal me gaan richten op het wegseizoen, maar als veldrijder ligt daar misschien ook nog wel een rol voor mij weggelegd in de toekomst", aldus Groenendaal, die parttime in dienst zal treden van de Nederlandse ploeg. "Dat bekijken we echter pas later, eerst het wegseizoen van 2019. Ik kijk er enorm naar uit."

Boels-Dolmans is de dominante formatie in het vrouwenwielrennen. Naast Van der Breggen rijden ook onder anderen de voormalig wereldkampioenen Chantal Blaak (2017) en Amalie Dideriksen (2016) voor de ploeg.