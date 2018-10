Danny van Poppel sprint naar zege in Mémorial Frank Vandenbroucke

De Belgen Yves Lampaert en Oliver Naesen kwamen na 197 kilometer respectievelijk als tweede en derde over de meet in het Waalse Binch. Taco van Hoorn van Roompot-Nederlandse Loterij finishte als vierde.

In de laatste lokale ronde ontsnapte de Zdenek Stybar uit een kopgroep van acht. De Tsjech werd in de slotkilometers weer ingerekend, waarop Van Poppel er op bijna 1 kilometer van de streep vandoor ging op de kasseien. Niemand had een antwoord op de lange sprint van de 25-jarige Nederlander.

De Mémorial Frank Vandenbroucke is een eendaagse koers en is vernoemd naar de Belgische renner die in 2009 onverwacht overleed aan een longembolie.

Van Poppel vierde Nederlandse winnaar

Frank Vandenbrouck was in 1996 de laatste winnaar van de Belgische koers Binche-Chimay-Binche, voordat deze in 2010 na een afwezigheid van veertien jaar weer werd georganiseerd onder de naam Mémorial Frank Vandenbroucke.

Van Poppel is na Adrie van der Poel (1985), twee keer Jelle Nijdam (1990, 1995) en Ramon Sinkeldam in 2015 de vierde Nederlander die de koers in Wallonië op zijn naam schrijft. Hij won dit jaar ook al de eendaagse koers Halle - Ingooigem en een etappe in de Ronde van Valencia.