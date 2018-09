Huilende Valverde noemt veroveren wereldtitel op weg een droom

"Het is ongelofelijk. Het is een droom", zei de huilende Spanjaard in zijn eerste interview vlak na afloop van de enerverende wedstrijd.

Valverde versloeg in de laatste honderden meters in de straten van de Oostenrijkse stad de Fransman Romain Bardet (tweede), de Canadees Michael Woods (derde) en Tom Dumoulin (vierde) in een sprint.

"Ik was me aan het sparen voor de sprint en om het dan zo af te maken is echt geweldig. Een ander woord heb ik er niet voor. Ik moet mijn teamgenoten bedanken, want zij scoorden vandaag echt een 10. Ze hebben me in een perfecte positie gebracht", vertelde hij.

Valverde behaalde al zes keer eerder medaille

Valverde behaalde al zes keer eerder een medaille bij de wegwedstrijd op de WK, maar hij moest tot dusver genoegen nemen met tweemaal zilver (2003 en 2005) en viermaal brons (2006, 2012, 2013 en 2014).

De renner van Movistar kreeg in Innsbruck opvallend genoeg zijn gouden plak uitgereikt door de Slowaak Peter Sagan, die in de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel voor zich opeiste.

Valverde is na Joop Zoetemelk de oudste renner ooit die zich tot wereldkampioen kroont. De nu 71-jarige Zuid-Hollander was een kleine vier maanden ouder toen hij zich in 1985 's werelds beste mocht noemen.