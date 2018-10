Dumoulin baalt van vierde plaats na zijn 'beste eendagskoers ooit'

"Vierde worden in een groep van vier is niet waar je op hoopt als je naar de finish rijdt", aldus Dumoulin, die in de spurt moest buigen voor de Spanjaard Alejandro Valverde (goud), de Fransman Romain Bardet (zilver) en de Canadees Michael Woods (brons).

Die drie renners reden op de zeer steile slotklim, met als bijnaam de 'Höttinger Hel', weg bij de concurrentie. In zijn eigen tempo hield Dumoulin het gat met de koplopers op minder dan twintig seconden en in de lastige en soms zeer nauwe afdaling liep hij seconde voor seconde in. Op iets minder dan 2 kilometer van de streep sloot de Limburger aan bij de leiders.

"Mijn ketting sloeg even vast en ik gleed nog bijna weg in een bocht, dus ik heb alle risico's genomen in de afdaling. Maar dat kostte natuurlijk wel veel kracht", zei Dumoulin. "Toen ik aansloot bij de rest was niet alleen het beste, maar alles er wel af bij mij. Er zat niks meer in mijn benen, ik zat er helemaal doorheen."

"Ik probeerde de andere drie nog te verrassen met een tactische aanval, maar Valverde was zo scherp en zo goed, dat hij het meteen doorhad. Jammer, net naast het podium. Daar baal ik van, maar ik heb volgens mij niets fout gedaan."

'Dit was mijn beste eendagskoers ooit'

Dumoulin heeft de afgelopen jaren bewezen dat hij als tijdrijder en als klassementsrenner bij de wereldtop hoort, maar in de klassiekers blonk hij nooit echt uit. Zijn beste resultaat op een WK tot zondag was de elfde plek in het Amerikaanse Richmond in 2015.

"Dit was mijn beste eendagskoers ooit", concludeerde de wereldkampioen tijdrijden van 2017 op de Rennweg in Innsbruck. "Ik heb vandaag bewezen dat ik ook in dit werk beter word en ik hoop er nog beter in te worden in de toekomst."

Dumoulin, die afgelopen woensdag achter de Australiër Rohan Dennis als tweede eindigde in de individuele tijdrit, noemde de 38-jarige Valverde de verdiende winnaar. De renner van Team Sunweb had geen behoefte om een antwoord te geven op de vraag of de Spanjaard, die in 2010 voor twee jaar geschorst werd wegens dopinggebruik, ook een mooie winnaar is voor het wielrennen.

"Ik vind het altijd moeilijk om daar iets over te zeggen", aldus Dumoulin. "En ik heb geen zin in zure krantenkoppen na een heel mooi WK."