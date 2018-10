Boom verruilt Lotto-Jumbo na dit seizoen voor Roompot-Charles

"Ik wil een belangrijke rol spelen in het voorjaar en in de koersen die Roompot-Charles rijdt", zegt Boom zondag in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.

"De koersen die de ploeg al heeft gereden, liggen me wel. Ik wil na een lastig jaar ook mijn oude niveau terugvinden. Ik las nu een rustperiode in om vroeg weer op te bouwen naar volgend seizoen toe."

Boom staat sinds vorig jaar onder contract bij Lotto-Jumbo, maar zijn periode bij de Nederlandse WorldTour-ploeg is vooralsnog niet een al te gelukkige.

De Brabander won in 2017 weliswaar het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië en een etappe in de BinckBank Tour, maar hij lag er begin dit jaar een tijdje uit vanwege hartritmestoornissen en werd onlangs uit de Ronde van Noorwegen gezet na een handgemeen met de Belg Preben Van Hecke.

'Wil laten zien dat ik finales kan rijden in klassiekers'

Boom heeft er vertrouwen in dat hij weer mooie dingen kan laten zien bij Roompot-Charles, dat een procontinentale licentie heeft en dus moet hopen op wildcards om bij de grote wedstrijden mee te mogen doen.

"Ik wil laten zien dat ik finales kan rijden in de klassiekers. Ik heb de ambitie om diep tot in de finale mee te rijden en liefst nog van bij het begin van het klassieke seizoen, de Omloop Het Nieuwsblad, tot Parijs-Roubaix. Dit is geen stap terug voor mij, maar een stap zijwaarts. Ik wil weer voor overwinningen rijden en zal daarvoor goed omringd zijn."

Boom was in het verleden ook actief bij Astana, Belkin en Rabobank, en schreef in die tijd onder meer het Nederlands kampioenschap op de weg en de tijdrit (beide 2008) en een etappe in zowel de Tour de France (2014) als de Vuelta a España (2009) op zijn naam.

Roompot-Charles is nieuwe fusieploeg

Roompot-Charles is een nieuwe fusieploeg en heeft met de komst van Boom al veertien renners vastgelegd, onder wie Huub Duijn, Elmar Reinders, Jan-Willem van Schip, Jesper Asselman, Nick van der Lijke, Oscar Riesebeek, Sjoerd van Ginneken en Pieter Weening.

De samensmelting tussen Roompot-Nederlandse Loterij en Veranda's Willems-Crelan leek aanvankelijk niet door te gaan doordat de beoogde kopman Wout van Aert daar niets in zag en Crelan zich als persoonlijke sponsor van de Belg terugtrok, maar met Charles stapte alsnog een nieuwe geldschieter in.

Boom zal in de komende winter overigens ook weer aan veldritten mee gaan doen. Hij veroverde in die discipline in 2008 nog de wereldtitel, waarna hij de focus voornamelijk op de weg legde.

"Ik zal crosstrainingen inlassen in mijn voorbereiding. Dat zal goed zijn voor mijn voorjaar en mijn algemene ontwikkeling. De voorbije periode heb ik wel nog regelmatig op een mountainbike gezeten en getraind op de crossfiets, maar het zal toch wat aanpassingen vergen. Cyclocross is veranderd en ook ik ben veranderd als renner. Maar ik ben er wel blij mee."