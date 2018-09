Uittredend kampioen Blaak dolbij met Van der Breggen als opvolger

"Eindelijk heeft Anna die wereldtitel", zegt Blaak, die zelf als 44e eindigde in de lastige wegrit, met een grote glimlach. "Ik gun het haar echt, ze verdient dit gewoon. Ze had eigenlijk alles al gewonnen, behalve deze titel. Het hele jaar van Anna stond in het teken van deze week, dit is een kroon op haar carrière."

De 28-jarige Van der Breggen won de afgelopen jaren de olympische titel, twee keer de Giro Rosa en vele voorjaarsklassiekers, maar bij de WK lukte het steeds net niet. Na liefst zes keer zilver was er zaterdag tussen de Oostenrijkse bergtoppen dan toch de eerste wereldtitel voor de Zwolse.

"Ik heb het heel vaak met Anna over de wereldtitel gehad", aldus Blaak, die vorig jaar in het Noorse Bergen verrassend naar het goud reed. "Ha, ik heb haar weleens gevraagd of ze mijn regenboogtrui een keer wilde aantrekken, maar dat wilde ze dan toch niet."

De renner van Boels-Dolmans weet wat haar ploeggenoot de komende twaalf maanden te wachten staat. "Het is het hele jaar genieten van die trui en geëerd worden als wereldkampioen. Ik snap daarom wel dat Anna deze titel echt miste op haar erelijst. Het voelt een beetje apart dat ik de trui kwijt ben, maar ik ben heel blij dat Anna hem nu draagt."

Bondscoach Thorwald Veneberg weet ook hoe belangrijk de wereldtitel is voor Van der Breggen. "Ik denk dat Anna de frustraties van alle vorige net-niet-WK's in deze koers gestopt heeft. Dat was vooraf al wel duidelijk, ik merkte dat ze zeer gemotiveerd was."

'Heldere afspraken hebben goed uitgepakt'

Voor de wegrit in Innsbruck ging het vooral over het feit dat Nederland met Van der Breggen en Annemiek van Vleuten de twee absolute topfavorieten in de gelederen had en over hoe Veneberg en zijn sterrenploeg dat zouden oplossen. De Oranje-formatie zorgde ervoor dat die verhalen na de koers niet meer terugkwamen.

Nadat Van Vleuten - bij wie na de koers een serieuze knieblessure werd geconstateerd - op zo'n 40 kilometer van de streep demarreerde, nam Van der Breggen de aanval over. Ze haalde de koplopers al snel bij en soleerde naar de zege. De Australische Amanda Spratt pakte op liefst 3.42 minuten het zilver.

"Die verhalen over de tweestrijd tussen Anna en Annemiek zijn nu wel klaar", stelde Veneberg met een lach. "Ik maakte me er sowieso al geen zorgen over, maar we moesten er wel goed over praten. Anna en Annemiek zijn de rest van het jaar geen ploeggenoten, strijden de hele tijd tegen elkaar, dus dan is het logisch dat er irritaties kunnen ontstaan."

De bondscoach sprak een uurtje apart met Van der Breggen en Van Vleuten, een uurtje met de beide kopvrouwen samen en nog een half uur met de hele ploeg van acht renners. "En toen waren we er vrij snel uit. Annemiek zou in de voorlaatste ronde als eerste aanvallen en daarna zouden ze om en om gaan."

"Dat was een heel heldere afspraak en dat heeft goed uitgepakt. De ploeg heeft het enige juiste antwoord gegeven op alle verhalen vooraf. Ze hebben echt gereden als een team."