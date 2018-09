Van Vleuten loopt gebroken knie op in wegwedstrijd WK

Ondanks haar val finishte Van Vleuten als zevende in Innsbruck, maar daarna moest ze in een rolstoel worden getild. De wereldkampioen tijdrijden had zo veel last van haar knie dat ze er niet meer op kon staan. Van Vleuten is naar verwachting in ieder geval enkele weken uitgeschakeld.

"Ik kan het niet geloven. Er gaan zo veel emoties door me heen nu. Ik zal herstellen, maar dat gaat tijd kosten", aldus Van Vleuten op Twitter.

De Wageningse kwam op ruim 90 kilometer van de finish ten val. Ze lag er nogal ongemakkelijk bij in een perk en stapte strompelend weer op de fiets. Daarna reed ze in een mum van tijd terug naar het peloton. "Ik voelde me ook zo goed. Zelfs met die knie, die meteen wel instabiel voelde, kon ik gewoon hard doorfietsen. Ik snapte er niets van."

Ze plaatste in de voorlaatste klim zelfs een aanval. "Ik ging niet eens voluit en dacht dat er wel meer demarrages nodig waren om weg te komen. Uiteindelijk bleek ik de ideale voorzet aan Van der Breggen te hebben gegeven. Ik ben blij voor haar, maar zelf wel teleurgesteld."

Van Vleuten overwoog tijdens de koers even af te stappen. "Maar ik voelde me zo sterk en ik dacht nog wat te kunnen betekenen voor de ploeg. "Ik ben dan ook heel trots dat we als Nederlands team zo goed hebben gekoerst. Hopelijk zijn we voor de volgende keer van het gezeur vooraf af", aldus de Utrechtse, die op haar rivaliteit met Van der Breggen doelde.

​'Het pakte perfect uit'

Bondscoach Thorwald Veneberg noemde het een klein wonder dat Van Vleuten nog als zevende over de finish kwam. "Dat is heel knap. Vlak na haar valpartij zei ze tegen mij dat ze erg last had van haar knie en dat haar been niet goed meer werkte. Fietsen ging nog wel, maar lopen kon ze niet meer."

Van Vleuten liet na haar val direct aan Van der Breggen weten dat ze veel pijn had. "Ze vertelde me dat ze als eerste wilde aanvallen en dat ik de aanval dan eventueel zou kunnen overnemen", zei de nieuwe wereldkampioen. "Dat pakte perfect uit."

Dinsdag prolongeerde Van Vleuten haar wereldtitel op de individuele tijdrit. Van der Breggen werd toen tweede, voor Ellen van Dijk.