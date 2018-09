Van der Breggen opgelucht dat ze 'moeilijke periode' afsluit met WK-goud

"De afgelopen periode was niet de makkelijkste uit mijn carrière", verklaarde de 28-jarige Van de Breggen haar tranen direct na de finish. "Vanochtend wist ik dat deze periode vanavond eindelijk klaar zou zijn en dat ik kon relaxen."

"Iedereen verwachtte iets van mij, verwachtte dat ik wel even goed zou zijn en dat het alleen maar zou gaan tussen mij en Annemiek. Dat was eigenlijk nog het enige wat mensen tegen me zeiden en daar heb ik best veel moeite mee gehad. Ik heb nooit zoveel last van druk, maar voor deze WK voelde ik echt veel druk. Ik denk dat dat na de finish van me afviel."

Van der Breggen maakte haar indrukwekkende erelijst zaterdag zo goed als compleet door in de WK-wegrit op indrukwekkende wijze naar het goud te soleren. De Zwolse viel aan op ruim 40 kilometer van de finish en reed vervolgens steeds verder weg bij de concurrentie. Op de streep was haar voorsprong op de nummer twee Amanda Spratt liefst 3 minuten en 42 seconden.

"Dit is heel speciaal. Ik heb al veel gewonnen, maar deze titel ontbrak echt nog", aldus de regerend olympisch kampioen. "Door mijn vele tweede plaatsen (zes in totaal op de WK, red.) werd de druk op mij steeds groter om een keer goud te winnen. Daarom voelde ik op de streep vooral opluchting dat ik eindelijk gewonnen had."

Ook het parcours zorgde voor extra druk bij Van der Breggen. Door het vele klimwerk (2.413 hoogtemeters) was het op haar lijf geschreven. "Ik wist dat ik zo'n parcours niet vaak meer zou krijgen op een WK en dat ik hier een heel goed kans had. Het voelt nog steeds wat onwerkelijk dat het gelukt is."

'Ik wist niks van de tijdsverschillen'

Van der Breggen wist tijdens haar solo niet dat ze bezig was om de achtervolgers te declasseren. Bij de WK zijn er geen radio's toegestaan en dus had de Nederlandse geen idee wat haar voorsprong was.

"Ik wist niks van de tijdsverschillen. En ik heb dit jaar al teveel koersen gehad waarin het op het einde niet ging zoals gepland", wees Van der Breggen onder meer op La Course, waar ze in de laatste meters werd ingehaald door Van Vleuten. "Dus ik heb vol doorgereden tot de streep en toen had ik opeens door dat er niemand bij mij in de buurt was."

Het gebrek aan koersinformatie zorgde voor het komische moment dat Van der Breggen een paar honderd meter van de streep nog een keertje omkeek om te peilen of er nog een concurrent aankwam, terwijl de eerste achtervolger meer dan 2 kilometer achter haar reed.

"Toen ik omkeek, zag ik alleen de auto's, dus ik dacht dat het wel goed zat", stelde de nieuwe wereldkampioen. "Maar ik kon pas echt geloven dat ik gewonnen had toen ik over de finish kwam."

'We hebben echt alles goed gedaan'

Van der Breggen was ook heel blij dat het Nederlandse team precies zo functioneerde als vooraf besproken was. Op de EK in augustus in Glasgow ging het nog mis doordat de Oranje-formatie op kop reed van het peloton terwijl Van der Breggen in een kopgroep zat, maar zaterdag verliep alles volgens plan.

"De communicatie was vandaag echt goed, we hebben geleerd van de EK. Eigenlijk was alles vandaag echt goed. We hebben een geweldig team en het is heel speciaal als zo'n ploeg voor jou rijdt."

Van een strijd tussen Van der Breggen en Van Vleuten, waarover deze week veel geschreven is, kwam het niet, ook omdat Van Vleuten aan het begin van de koers viel en daar een pijnlijke knie aan overhield.

"Annemiek had veel last, dat vertelde ze me ook direct na haar valpartij", aldus Van der Breggen. "Maar de afspraken waren vooraf ook heel duidelijk: we zouden samen voor de titel gaan en niet tegen elkaar rijden."

Van Vleuten leidde op ruim 40 kilometer van de streep met een demarrage de beslissende aanval van haar landgenote in. "Door het koersverloop konden we niet te lang wachten", doelde Van der Breggen op het feit dat de Australische kopvrouw Spratt in de kopgroep zat. "Ik hoopte dat ik niet te vroeg was gegaan, maar ik had goede benen vandaag. Daardoor kan ik nu een heel jaar genieten van rijden in de regenboogtrui."