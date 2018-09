Oppermachtige Van der Breggen soleert naar goud bij WK wielrennen

De 28-jarige Van der Breggen veroverde wel al zeven WK-medailles, maar mocht nog nooit eerder de regenboogtrui om de schouders trekken. Zo moest ze eerder deze week genoegen nemen met het zilver in zowel de ploegen- als de individuele tijdrit.

In de wegwedstrijd van zaterdag plaatste Van der Breggen op ongeveer 39 kilometer van de finish haar beslissende demarrage. De ijzersterke Zwolse liet haar Australische medevluchter Amanda Spratt achter en reed vervolgens onbedreigd naar de zege, waardoor ze zich nu zowel regerend olympisch als wereldkampioen mag noemen.

Spratt legde op 3 minuten en 42 seconden van Van der Breggen beslag op het zilver. Het brons ging naar de Italiaanse Tatiana Guderzo, op 5.26 van de Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten, Amy Pieters en Lucinda Brand eindigden ook in de top tien; op respectievelijk de zevende, achtste en negende plek.

Van der Breggen onttroont landgenoot Blaak

Van der Breggen is de opvolger van haar landgenoot Chantal Blaak, die vorig jaar de regenboogtrui overhandigd kreeg na haar winst in het Noorse Bergen.

Het is bij de vrouwen de elfde wereldtitel op de weg voor Nederland. Naast Blaak gingen Marianne Vos (drie keer), Leontien van Moorsel (twee keer), Petra de Bruin, Keetie Hage (twee keer) en Tineke Fopma haar voor.

In 2015 mocht Van der Breggen zich ook al eens op het podium melden na de wegwedstrijd. Toen moest ze alleen de Britse Lizzie Armitstead voor zich dulden. Verder veroverde ze drie keer zilver op de individuele tijdrit: 2015, 2017 en 2018. Dit jaar en vorig jaar veroverde ze met Boels-Dolmans zilver op de ploegentijdrit. In 2015 werd ze op dat onderdeel derde met Rabobank-Liv.

Van Vleuten en Van Dijk betrokken bij valpartij

Het peloton stapte zaterdag om 12.10 uur op de fiets voor de 156,2 kilometer lange rit van Kufstein naar Innsbruck. Van der Breggen kreeg in de Nederlandse equipe versterking van Blaak, Pieters, Brand, Ellen van Dijk, Janneke Ensing, Jeanne Korevaar en dus ook medefavoriet Annemiek van Vleuten.

Diezelfde Van Vleuten was in het eerste deel van de koers, die gekenmerkt werd door een aantal colletjes, betrokken bij een valpartij. De kersverse wereldkampioen tijdrijden ging samen met Van Dijk tegen het asfalt, maar kon haar weg gewoon vervolgen.

Op dat moment reden de Poolse Aurela Nerlo en de Colombiaanse Ana Sanabria Sánchez aan de leiding. Halverwege de koers waren beiden echter al ingerekend en ontstond een nieuwe kopgroep van vier met onder anderen Van Dijk.

Van der Breggen begint aan lange solo

Heel lang hield dat kwartet het niet vol, want op zo'n 62 kilometer van de streep was alles weer bij elkaar. De Amerikaanse Coryn Rivera ging er daarna vandoor, maar zij kreeg al snel gezelschap van onder anderen Van Dijk. Van der Breggen had geen enkele moeite om het gat naar de koplopers dicht te rijden en meldde zich op 41 kilometer van de finish vooraan.

Samen met Spratt sprong Van der Breggen vervolgens weg uit de voorste groep, om de Australische even later achter te laten alsof het niets was. De imponerende Zwolse legde het laatste deel van de koers, waarvoor een parcours met één pittige klim drie keer bedwongen moest worden, vervolgens in haar eigen tempo af en kwam met een flinke voorsprong aan in de hoofdstad van Tirol.

Zondag is de wegwedstrijd bij de mannen. Namens Nederland starten dan Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Sam Oomen, Wout Poels, Antwan Tolhoek en Pieter Weening.