Sagan verlengt contract bij BORA-hansgrohe tussentijds tot eind 2021

De 28-jarige Slowaak had nog een verbintenis tot het einde van volgend jaar, maar besloot zijn contract tussentijds open te breken en te verlengen.

"Ik ben heel blij met hoe het gaat in deze ploeg", zegt Sagan in een persbericht van de ploeg. "Ik voel me hier goed, we werken samen met fijne mensen, dus waarom zou ik weggaan?"

Ook zijn oudere broer Juraj (29), Erik Baska, Maciej Bodnar, Daniel Oss en Marcus Burghardt blijven de Duitse WorldTour-formatie tot het eind van 2021 trouw.

Teammanager Ralph Denk is dolblij dat hij Sagan nog zeker drie jaar binnen zijn ploeg houdt. "Peter is de ster van het wielrennen. Hij is niet alleen een van de succesvolste renners, maar ook een ambassadeur voor de sport. Het is geweldig om met hem te mogen werken."

Sagan verdedigt zondag in Innsbruck zijn wereldtitel. De Slowaak won dit seizoen al Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en drie etappes in de Tour de France.