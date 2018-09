Van der Breggen wordt gek van verhalen over tweestrijd met Van Vleuten

Alsof de spectaculaire finish van La Course niet al pijnlijk genoeg was voor Van der Breggen - ze werd half juli een paar meter voor de finish in Le Grand-Bornand nog ingehaald door Van Vleuten - zorgde de koers in de Franse Alpen voor nog maar eens een hausse aan verhalen over het duel Van der Breggen-Van Vleuten.

"Ik word er echt gek van sinds La Course", verzucht de 28-jarige Van der Breggen. "Het WK is een soort tweestrijd geworden tussen mij en Annemiek, dat vind ik zo belachelijk. Het is een wereldkampioenschap voor landen, dus we gaan proberen om met het land te winnen."

De olympisch kampioene heeft net als de zeven jaar oudere Van Vleuten een ellenlange erelijst, maar bij beiden ontbreekt nog een wereldtitel bij de wegrit. Van der Breggen won in 2015 in het Amerikaanse Richmond al wel zilver en ook in 2012 (vijfde), 2013 (vierde) en 2017 (achtste) eindigde ze in de top tien.

Van Vleuten, die dinsdag in Oostenrijk voor het tweede jaar op rij wereldkampioen tijdrijden werd door Van de Breggen voor te blijven, zette vorig jaar in het Noorse Bergen met een vierde plaats haar beste resultaat neer in zes deelnames aan de WK-wegrit.

Finish La Course

Parcours op lijf geschreven van Nederlandse kopvrouwen

Het WK-parcours was dit decennium echter niet eerder zo zwaar als zaterdag in en rond Innsbruck. De vrouwen rijden 156,2 kilometer en moeten daarin maar liefst 2.413 hoogtemeters overwinnen. In de laatste 70 kilometer gaan de renners drie keer over een klim met een lengte van 7,9 kilometer en een gemiddelde stijging van 5,7 procent.

Van der Breggen en Van Vleuten hebben ook dit jaar - bijvoorbeeld in La Course - bewezen dat ze de beste klimmers in het vrouwenpeloton zijn en dus hebben veel wielervolgers maar één vraag.

"Wie gaat er winnen bij het WK, Annemiek of jij? Die vraag krijg ik heel vaak", aldus Van der Breggen. "Als het zo simpel zou zijn... De meiden van de andere landen hebben natuurlijk ook gekeken naar dit parcours en weten wie ze moeten volgen."

"Bovendien, de klim is mooi, maar niet eens heel steil. De tactiek gaat dus heel belangrijk worden, we moeten echt gaan samenwerken. Annemiek en ik staan aan dezelfde kant, het zou vooral mooi zijn als we als land kunnen winnen."

Van Vleuten vindt ook dat het vooral de buitenwereld is die er een tweestrijd van maakt. "Ik heb persoonlijk wel een lijst van tien favorieten voor de wegrit", zegt de renner van Mitchelton-Scott. "Dat wij twee favorieten hebben, is een luxeprobleem. Natuurlijk willen Anna en ik allebei winnen, maar weten ook dat dat niet kan."

Bondscoach Veneberg ziet geen probleem

Bondscoach Thorwald Veneberg ziet de wegrit bij de EK wielrennen deels als een goede generale repetitie voor de WK, maar het werd begin augustus allesbehalve een geslaagde test voor de Oranjevrouwen.

Van der Breggen reed in de finale van de koers in Glasgow voorop met de Italiaanse Elisa Longo Borghini, maar mede door kopwerk van Nederland kwam het peloton nog terug. De Italiaanse Marta Bastianelli klopte Marianne Vos vervolgens in de sprint om het goud.

Veneberg weet dus hoe het zaterdag in Innsbruck niet moet. "De renners weten wat ze moeten doen, namelijk onze sterke ploeg benutten", zegt de bondscoach, die zich geen zorgen maakt over een mogelijke onderlinge strijd tussen zijn kopvrouwen.

"Ik zie dat niet als een probleem, ik zie dat als een luxe. Anna en Annemiek zijn in vorm, dat hebben ze dinsdag in de tijdrit bewezen. We zullen goed met elkaar moeten praten, maar ik verwacht geen issues. Beide kopvrouwen zijn heel professioneel."

De wegrit voor de vrouwen begint zaterdag om 12.10 uur. De finish wordt verwacht rond 16.45 uur. Namens Nederland starten naast Van der Breggen en Van Vleuten ook titelverdediger Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Amy Pieters, Janneke Ensing en Jeanne Korevaar.