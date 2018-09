Poels wil bij WK in Innsbruck eindelijk een keer presteren in oranje shirt

"Ik heb nog nooit zo naar een eendagskoers toegewerkt als nu naar deze WK", aldus de dertigjarige Poels vrijdag in het rennershotel van Nederland, net buiten Innsbruck.

"Ik heb in de afgelopen anderhalve maand alles gedaan wat ik moest doen, steeds met deze WK in mijn achterhoofd. Ik heb er dus wel vertrouwen in en kijk uit naar zondag. Hopelijk pakt het een keertje goed uit."

De klimmer startte vier keer eerder in de wegrit van de WK en zijn beste prestaties is de 42e plek in 2010 in het Australische Geelong. In 2011 eindigde hij als 88e, in 2014 als 57e en vorig jaar haalde hij de finish niet in het Noorse Bergen.

Poels heeft eigen voeding geregeld via Sky

Het zijn uitslagen die niet passen bij een renner die in 2016 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef en die dit seizoen een etappe won in Parijs-Nice, de Ruta del Sol en eerder deze maand nog in de Ronde van Groot-Brittannië.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik op kampioenschappen nog niet veel heb laten zien. Ik ben nooit echt goed uit de verf gekomen bij de nationale ploeg", zegt Poels. "Misschien komt dat doordat ik dan uit mijn comfort zone wordt gehaald. Bij mijn eigen ploeg (Team Sky, red.) weet ik precies wat me t wachten staat en bij de nationale ploeg is het net even wat anders."

Poels heeft daarom dit jaar maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat hij zondag ondanks het oranje shirt toch het gevoel heeft dat alles zoveel mogelijk hetzelfde is als bij Team Sky.

"Iemand van de ploeg komt zondag voor de koers mijn eigen sportvoeding brengen. Dat is toch wel belangrijk, in een koers als deze moet je blijven eten. En dan is het niet zo verstandig om dat met andere koeken of gelletjes te doen dan je gewend bent. Ha, anders doe ik een 'Dumoulinnetje'", wijst hij naar het poepincident van Tom Dumoulin in de Giro van vorig jaar. "Dat moeten we niet hebben."

'Steile slotklim moet me goed liggen'

Het parcours in en rond Innsbruck spreekt in het voordeel van Poels. De mannen moeten 258,5 kilometer afleggen en liefst 4.670 hoogtemeters overwinnen. In de laatste 170 kilometer rijden de renners zes rondjes van 23,9 kilometer, met elke keer een klim van 7,9 kilometer à 5,7 procent.

De koers eindigt met een slopend rondje van 31 kilometer, met voor de zevende keer de klim naar Igls gevolgd door de nu al gevreesde Höll-klim. Die heuvel is 2,8 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 11,5 procent, met een maximum van 28 procent. Op de top van deze klim is het nog 8,1 kilometer naar de streep.

"Het is voor mij waarschijnlijk het beste om te wachten tot de slotklim", stelt Poels. "Als ik echt goed ben, kan daar wel wat forceren. Ik was blij toen ik de slotklim vandaag voor het eerst met eigen ogen zag. Dit soort steile cols ligt me altijd heel goed."

De Limburger onderstreepte die stelling begin deze maand door de koninginnenrit van de Ronde van Groot-Brittannië te winnen. Daar klopte hij op de lastige slotklim de Fransman Julian Alaphilippe, voor velen de topfavoriet zondag bij de WK-wegrit.

"Het was goed voor het vertrouwen om Alaphilippe in Groot-Brittannië bergop te verslaan. Of ik hem ook zondag kan kloppen op de slotklim? Dat is een goede vraag. Het is natuurlijk een totaal andere koers, nu krijgen we na 250 kilometer nog een echte muur voor onze kiezen."

Poels wil graag de kopman zijn

Poels lijkt een logische keuze als een van de kopmannen van de Nederlandse ploeg, al zal hij die status waarschijnlijk moeten delen met Dumoulin en Bauke Mollema.

"Als ik de bondscoach zou zijn, zou ik alles op mij zetten", grapt Poels. "Ik denk dat we met drie man met een vrije rol een goede balans hebben."

"We zijn hier met een heel sterke ploeg, dus de tactiek zal geen hogere wiskunde zijn. Zaterdag zullen we in een overleg definitief bepalen wie welke rol zal krijgen. Maar als ze dan zeggen: 'Wout jij bent de kopman', dan heb ik daar wel vertrouwen in."

De profs starten zondag om 9.40 uur in Kufstein. De finish wordt verwacht rond 16.40 uur. Namens Nederland starten naast Poels, Dumoulin en Mollema ook Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening. De Slowaak Peter Sagan won de laatste drie keer goud bij de WK-wegrit.