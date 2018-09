Roompot vindt in Belgisch bedrijf Charles alsnog co-sponsor voor fusieploeg

De samenwerking tussen de twee procontinentale teams stond op losse schroeven, nadat de beoogde kopman Wout van Aert had aangegeven niet mee over te willen stappen. De Belgische topveldrijder voelde zich niet gekend in de plannen.

De ploeg, die Roompot-Charles Cycling Team gaat heten, rekent er niet meer op dat de Belg zich alsnog aan het nieuwe team gaat verbinden. Van Aert zegde onlangs zijn contract op en reed in een sponsorloos tenue een veldrit.

"Wat er ook gebeurt, Roompot wenst Wout van Aert veel succes met het vervolg van zijn carrière en focust zich volledig op de ontwikkeling van de jonge Belgische en Nederlandse renners binnen het team", meldt de equipe vrijdag in een persbericht.

Door de heisa rond Van Aert trok Crelan zich eerder terug als co-sponsor, waardoor het de vraag was of het project door kon gaan. In Charles, een bedrijf dat maaltijden en broodbeleg maakt, vond het fusieteam alsnog een nieuwe partner.

Zijlaard krijgt leiding over team

Het team zal volledig uit Nederlandse en Belgische renners gaan bestaan. De leiding komt in handen van Michael Zijlaard, nu nog teambaas van Roompot-Nederlandse loterij.

"We zullen met deze stap verder groeien en meer betrokkenheid in en met België genereren", aldus Zijlaard. "Wij zullen verder borduren op onze sportieve identiteit, namelijk attractief en aanvallend koersen en kansen bieden aan talentvolle renners."

Hoofdsponsor Roompot Vakanties sprak al eerder de wens uit voor een impuls op de Belgische markt. "België is een duidelijke groeimarkt. Met de sponsoring van dit nieuwe team versterken we onze naam daar", aldus Laura Ligthart, director sales.