Belg Evenepoel ook op wegwedstrijd oppermachtig naar WK-titel junioren

De achttienjarige Vlaming, die volgend seizoen uitkomt voor World Tour-team Quick-Step Floors, liet donderdag na 132 kilometer koers de concurrentie ver achter zich.

De Duitser Marius Mayrhofer kon het langst met Evenepoel mee. Hij eindigde op een kleine anderhalve minuut achterstand als tweede. De Italiaan Alessandro Fancellu stelde het brons veilig.

De Nederlandse renners kwamen niet in de buurt van de prijzen. Casper van Uden was op de 34e plek de best geklasseerde van het stel. Zijn achterstand op Evenepoel bedroeg maar liefst twaalf minuten.

De Belg had tijdens de individuele tijdrit op dinsdag al grote indruk gemaakt. Hij liet de concurrentie toen ook al ver achter zich. De marge op de nummer twee was ook toen een kleine anderhalve minuut.

Evenepoel gold eerder als een groot voetbaltalent in de jeugd van PSV, Anderlecht en bij Belgische jeugdelftallen. Pas in 2017 stapte hij over naar de wielersport.