Vlaanderen huisvest in 2021 wereldkampioenschappen wielrennen

Het is de bedoeling dat de wegwedstrijden starten in Antwerpen en eindigen in Leuven, de tijdritten zijn tussen Knokke en Brugge.

Het wordt de tiende keer dat in België wordt gestreden om de wereldtitels op de weg. De laatste keer was in 2002 in Zolder, waar de Italiaanse sprinter Mario Cipollini de regenboogtrui veroverde.

De WK van 2021 heeft een bijzonder tintje, omdat het dan honderd jaar geleden is dat het mondiale evenement voor het eerst werd gehouden. Dat was in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Belgen trekken ruim 18 miljoen euro uit voor organisatie

De Belgen trekken ruim achttien miljoen euro uit voor de organisatie en rekenen op zo'n dertig miljoen aan inkomsten.

"Vlamingen ademen koers. De liefde voor het wielrennen wordt ons zowat met de paplepel meegegeven. Ik verwacht dan ook dat Vlaanderen massaal op straat zal komen om zijn wielerhelden toe te juichen bij deze honderdste verjaardag van het WK", zegt de Vlaamse sportminister Philippe Muyters

"Ongetwijfeld steekt dat enthousiasme zelfs opnieuw heel wat jongeren aan om zelf op de koersfiets te stappen en wie weet, uit te groeien tot één van de kampioenen van morgen."

Op dit moment zijn de WK aan de gang in Innsbruck in Oostenrijk, volgend jaar gaan de renners naar Yorkshire in Groot-Brittannië.

Voor 2020 is de locatie nog niet bekend. Groningen en Drenthe willen de WK naar Noord-Nederland halen, maar door financiële problemen is het hoogst onzeker of dat lukt.