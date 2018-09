Bondscoach: 'Giro én Tour werd Dumoulin fataal bij WK tijdrijden'

"Het is niet gek dat Dennis goud heeft gewonnen, want tijdrijden is echt een specialisme", aldus bondscoach Thorwald Veneberg. "En Tom is dit jaar vooral bezig geweest met het winnen van grote rondes."

"Natuurlijk moet je er dan ook voor zorgen dat je tijdritten goed blijven, maar hij heeft zich niet zo specifiek op dit WK kunnen voorbereiden als Dennis. En dat zag je ook wel. Als je een tijdrit als deze wil winnen, moet je er echt alles op zetten."

Terwijl Dumoulin in juli in de Tour in een fel gevecht verwikkeld was met Geraint Thomas, Chris Froome en Primoz Roglic - met net als twee maanden eerder in de Giro een tweede plek in het eindklassement als resultaat - was Dennis al enige tijd volledig gefocust op het WK tijdrijden.

De 28-jarige Australiër reed na zijn zestiende plek in de Giro in mei twee maanden lang geen koers meer, waarna hij vanaf augustus met achtereenvolgens de Ronde van Polen en de Ronde van Spanje de draad weer oppakte.

"Rohan heeft zeker de Vuelta puur als trainingsrit gezien voor dit WK", zegt de Zwitser Stefan Küng, die de ploegmaat van Dennis is bij BMC en dinsdag twaalfde werd in Innsbruck. "Hij won de openingstijdrit in Málaga en daarna hebben we hem niet meer gezien totdat hij vijftien etappes later de lange tijdrit op zijn naam schreef. En vervolgens stapte hij af."

'Dumoulin kon vorig jaar veel beter op tijdrijden trainen'

Die specifieke voorbereiding leverde woensdag tussen de Oostenrijkse bergtoppen het gewenste resultaat op. Dennis reed het 52,5 kilometer lange en zeker in het tweede deel heel lastige parcours in 1 uur, 3 minuten en 2 seconden, waarmee hij liefst 1.21 sneller was dan nummer twee Dumoulin.

Het deed denken aan de dominantie die de Limburger een jaar geleden tentoonspreidde in Bergen. Dumoulin had toen na 31 glooiende kilometers in Noorwegen een voorsprong van 57 seconden op de nummer twee, Roglic. Froome werd derde op 1.21.

"Vorig jaar kon Tom veel langer en beter op het tijdrijden trainen in de aanloop naar het WK", wijst Veneberg op het feit dat de kopman van Team Sunweb in 2017 alleen de Giro reed en de Tour oversloeg.

"Dit jaar stonden zijn trainingen na de Tour vooral in het teken van herstellen, ervoor zorgen dat hij weer een fitte atleet werd. Natuurlijk heeft hij ook aandacht gegeven aan het tijdrijden, maar het was toch een iets andere focus dan vorig jaar."

'Je zag dat Dumoulin behoorlijk aan het werken was'

Of het alleen aan die voorbereiding lag is niet te zeggen, maar Dumoulin merkte woensdag vrijwel direct na de start al dat de superbenen er niet waren en dat titelprolongatie er niet in zat.

Veneberg, die in de auto achter zijn pupil reed en hem zo veel mogelijk probeerde te coachen, zag op de pittige klim na 30 kilometer voor het eerst echt dat Dumoulin het erg zwaar had.

"Ik zag dat hij niet zo makkelijk klom als vorig jaar op het WK en dit jaar in de grote rondes", aldus de bondscoach. "Als Tom goed is, ziet klimmen er bij hem uit alsof het vanzelf gaat. Nu zag je iemand die behoorlijk aan het werken was. Vaak doet hij het op souplesse, nu was het op kracht. Dat was het verschil."

Het is maar de vraag of Dumoulin zich de komende jaren wel echt specifiek zal kunnen voorbereiden op het WK tijdrijden. "Op dit moment ga ik meer voor de grote rondes", benadrukt de Nederlander, al plaatst hij wel een kanttekening. "Ik ga niet elk jaar twee grote rondes rijden. En dat lijkt vooral te veel; twee grote rondes rijden en dan nog proberen super te zijn op het WK."