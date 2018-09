Wereldkampioen Dennis: 'Jaag mijn hele carrière al op Dumoulin'

'Eigenlijk jaag ik mijn hele carrière al op Tom", zei Dennis op de persconferentie na de tijdrit, terwijl Dumoulin een paar meter rechts van hem zat. "Gelukkig was het vandaag mijn dag."

De renner van BMC was woensdag na 52,5 kilometer liefst 1 minuut en 21 seconden sneller dan Dumoulin, de Nederlander die in 2011 nog zijn teamgenoot was bij de opleidingsploeg van Rabobank.

"Dat was niet echt een goed jaar voor mij, ik presteerde niet goed", aldus Dennis. "Tom werd na dat jaar al prof en verbeterde zich sneller dan ik op dat moment. Het heeft me flink wat tijd gekost om deze regenboogtrui te veroveren, maar dat maakt het gevoel misschien alleen maar mooier."

'Tom was de eerste die me feliciteerde'

Dennis en Dumoulin startten woensdag voor de 28e keer in dezelfde tijdrit, ruim acht jaar na hun eerste 'duel' in Hoofddorp tijdens de zesde etappe van Olympia's Tour.

De onderlinge stand is nu 15-13 in het voordeel van de Australiër, die in Oostenrijk zijn zevende tijdritzege van 2018 en de 22e tijdritzege uit zijn loopbaan boekte. Dumoulin staat op zestien overwinningen in chronoraces.

"Hoewel we al jaren tegen elkaar strijden, zijn we altijd beschaafd tegen elkaar gebleven", stelde Dennis.

"Tom was vandaag ook de eerste die naar me toekwam om me te feliciteren. En dat voelde als een oprechte felicitatie, hij leek echt blij voor me. Ik weet zeker dat hij het me de komende jaren weer heel zwaar gaat maken in de tijdritten."

Uitslagen Dennis bij WK tijdrijden 2013: 12e

2014: 5e

2015: 6e

2016: 6e

2017: 8e

2018: 1e

'Wereldtitel is droom die uitkomt'

Voor de tijdrit in Innsbruck was de verwachting dat het een spannende tweestrijd zou worden tussen Dennis en Dumoulin, maar die voorspelling kwam niet uit. De Australiër had bij het eerste meetpunt na 16,6 kilometer 'slechts' een voorsprong van negen seconden op zijn rivaal, maar daarna liep hij al snel veel verder uit.

Opvallend genoeg pakte Dennis bijna een halve minuut winst op de lastige klim van bijna vijf kilometer die na iets meer dan dertig kilometer opdoemde. Op de top in Gnadenwald was de marge van Dennis op Dumoulin opgelopen naar ruim een minuut.

"Ik ben niet echt verrast dat ik sneller geklommen heb dan Tom", zei de nieuwe wereldkampioen. "Ik had door de ploegentijdrit van zondag een aardig idee welk vermogen ik moest rijden om Tom voor te blijven op die klim en op de top had ik er veel vertrouwen in dat dat me gelukt was."

De laatste zeventien kilometer werden daardoor een zegetocht voor Dennis. "Wereldkampioen worden is een droom die uitkomt", zei hij. "Dit wil ik al sinds ik junior ben, maar het lukte me in geen enkele leeftijdsklasse om goud te winnen."

"Het is heel speciaal dat het me bij de senioren voor het eerst lukt om wereldkampioen te worden. Ik zal het komende jaar met volle teugen genieten van het dragen van de regenboogtrui."