Dumoulin voelde dat hij 'mislukt op de fiets zat' bij zilveren tijdrit op WK

"Hij was hier in topvorm en ik niet", concludeerde Dumoulin na de podiumceremonie bij de NOS. "En een Dennis in topvorm kan ik alleen verslaan als het parcours me ligt en als ik zelf in hele goede doen ben."

Dat de vorm van de dag er niet was, merkte de 28-jarige renner al snel na de start van de 52,5 kilometer lange race tegen de klok. "Het liep voor geen meter vandaag", concludeerde hij. "Ik zat mislukt op de fiets. Dit was verre van mijn topniveau."

Dumoulin gaf bij het eerste tussenspunt al acht seconden toe op Dennis en zag zijn achterstand op het klimmetje, waar hij normaal gesproken tijd goed had moeten maken, oplopen tot meer dan een minuut. Aan de streep was het verschil zelfs opgelopen tot 1.21.

De Limburger moest zelfs alles in het werk stellen om zilver te pakken, want met zijn tijd van 1.21,09 hield hij de Belg Victor Campenaerts maar een halve seconde achter zich. "Ik heb echt geprobeerd om er alles uit te persen. Ik weet ook niet hoe, misschien omdat ik een plank voor mijn kop heb. Maar omdat ik niet mijn goede niveau heb gehaald, kan ik hier geen vrede mee hebben."

Dumoulin gaat voor herkansing in wegrit

Voor Dumoulin was het zijn tweede medaille op dit WK. Zondag veroverde hij met Team Sunweb zilver op de ploegentijdrit achter Quick-Step Floors en vóór het BMC van Dennis. "Misschien is dat net een inspanning teveel geweest. Ik begin toch het einde van het seizoen een beetje te voelen."

De wereldkampioen tijdrijden van vorig jaar in het Noorse Bergen stapte na de tijdrit met een van pijn vertrokken gezicht van de fiets. "Ik probeerde overal kracht vandaan te halen, behalve op de goede manier. Daarom heb ik ook overal kramp nu."

Dumoulin heeft vier dagen de tijd om te herstellen voor de wegrit, waar hij zondag een van de kopmannen is van de Nederlandse ploeg. "Dan krijg ik een herkansing, maar morgen stap ik een dagje niet op de fiets, anders gaat het niet goed."