Van Vleuten: 'Dominantie Nederlandse rensters al jaren geleden ingezet'

Van Vleuten - met een kersverse regenboogtrui om haar schouders - keek op het podium in Innsbruck een keer naar rechts, een keer naar links, en dacht vervolgens onwillekeurig terug aan de vele winterse trainingen met de twee landgenoten die nu naast haar stonden.

"Jaren geleden is de Nederlandse wielerbond begonnen met trainingskampen in de winter in Zuid-Afrika, in 2009 ging ik al op op pad met Anna en Ellen", zei de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden even later. "Ik denk dat we daar nog steeds van profiteren."

"Dit oranje podium is het gevolg van een traject dat al lang geleden is ingezet door de KNWU. De professionalisering in het Nederlandse vrouwenwielrennen zat al in een vroeg stadium op een hoog niveau."

Van Vleuten zorgde samen met Van der Breggen en Van Dijk voor een unicum in Oostenrijk, want het was in de historie van het WK tijdrijden nog niet eerder voorgekomen dat één land het volledige podium bezette.

Van Dijk: "Dit is heel speciaal en geweldig voor het Nederlandse wielrennen, het zal de geschiedenisboeken ingaan." En Van der Breggen: "Toen we met z'n drieën op het podium stonden, dacht ik wel even: dit is heel bijzonder."

'Nederlanders moeten tegen elkaar opboksen'

Gezien de recente geschiedenis was de clean sweep echter niet een heel grote verrassing. Nederland is al enkele jaren met afstand het succesvolste land in het vrouwenpeloton.

Een blik op het WorldTour-klassement van 2018 leert dat de top drie (Van Vleuten, Marianne Vos en Van der Breggen) volledig uit Oranje-rensters bestaat en dat er acht Nederlanders in de top veertien staan.

"Als je zo veel talent hebt in een land, leg je de lat steeds hoger met elkaar", stipt Amber Neben, de 43-jarige Amerikaanse die in 2008 en 2016 wereldkampioen tijdrijden werd en dinsdag naar de zevende plek reed, een van de redenen van de Nederlandse dominantie aan. "De Nederlanders worden steeds beter omdat ze tegen elkaar moeten opboksen."

"Bovendien is de fietscultuur in jullie land vergelijkbaar met de status van American football en basketbal in de VS. Jullie zitten geloof ik al op de fiets als jullie nog in de luiers zitten, dat helpt zeker."

WorldTour-ranglijst 2018 voor landen 1. Nederland - 7469,88 punten

2. Italië - 3688,1

3. Verenigde Staten - 3554,2

4. Australië - 3446,08

5. Duitsland - 2188,27

6. België - 2008,81

7. Polen - 1914,81

'Trots dat ik uit progressief land kom'

Bondscoach Thorwald Veneberg ziet naast het rijtje unieke Nederlandse talenten nog een reden voor de successen van zijn rensters.

"We pakken het heel professioneel aan en blijven altijd innoveren", aldus de oud-renner. "We zorgen ervoor dat we niet stil blijven staan, maar ons altijd blijven ontwikkelen."

Volgens Van Vleuten helpt het ook dat de vrouwensport in het algemeen op een relatief hoog niveau zit in Nederland.

"Ik denk dat we een voordeel hebben ten opzichte van sommige andere landen dat we heel professioneel zijn als vrouwelijke sporters. Ik ben heel trots dat ik uit een progressief land kom, waar mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen."