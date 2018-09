Van Vleuten viel uren voor winnende tijdrit op WK flauw bij dopingcontrole

"Dat was geen fijn begin van de dag", zei Van Vleuten tegen de NOS na afloop van haar winnende tijdrit.

"Dat is ook wielrennen. Gelukkig was die controle al om 8.00 uur in de ochtend en had ik nog genoeg tijd om tot mezelf te komen. Ik heb toen Boer zoekt Vrouw gekeken om weer rustig in mijn hoofd te worden."

Van Vleuten was op het 27,7 kilometer lange parcours 28 seconden sneller dan landgenoot Anna van der Breggen, die het zilver pakte. Het Nederlandse podium werd gecompleteerd door Ellen van Dijk, die 1 minuut en 25 seconden toe moest geven op Van Vleuten.

"Ik had goede benen, maar dat heb ik ook te danken aan het vele trainen op de tijdritfiets. Ik ging wel helemaal dood aan de finish", zei Van Vleuten.

'Halwerwege begon het pijn te doen'

De Wageningse, vorig jaar wereldkampioen op de tijdrit in het Noorse Bergen, gold in Innsbruck als de grote favoriet. "Ik wist dat het erin zat, dat maakte me ook nerveus. Bij een tijdrit weet je het nooit. Halverwege begon het pijn te doen, maar je kan niet stoppen of rustiger aan doen. Ik moest gas blijven geven."

Van Vleuten ging in Innsbruck hard van start. Ze had geleerd van haar optreden bij het NK tijdrijden, eerder dit jaar in Bergen op Zoom. "Ik was daar te langzaam gestart en kon het opgelopen verlies niet meer goedmaken."

Dat ze nu nog een jaar in de regenboogtrui mag rijden, maakt Van Vleuten erg gelukkig. "Ik weet hoe mooi en leuk het is om in die trui te mogen rijden. Nu heb ik er nog een jaar lang plezier bij."

Volgens Van Vleuten heeft wielerbond KNWU er een belangrijk aandeel in gehad dat er nu drie Nederlandse vrouwen op het podium stonden. "Jaren geleden is de bond begonnen met trainingskampen in de winter in Zuid-Afrika. Daar is wellicht de basis gelegd."