Van Vleuten viel uren voor winnende tijdrit op WK flauw bij dopingcontrole

"De mevrouw van de dopingcontrole was niet zo fijn met prikken, ze was met de naald aan het zoeken in mijn aderen", zei Van Vleuten een uurtje na haar winnende rit met een nieuwe regenboogtrui om haar schouders. "Het gevolg was dat ik op de grond wakker werd en niet meer wist wat er gebeurd was."

"Dat was geen fijn begin van de dag, ik voelde me daarna helemaal niet lekker en moest er echt even van bijkomen. Gelukkig was de controle al om 8.00 uur en startte ik pas aan het einde van de middag aan mijn tijdrit. Ik ben dus lekker op mijn kamer op bed gaan liggen en heb een aflevering van Boer zoekt Vrouw gekeken om weer een beetje rustig te worden."

's Middags was er van een slechte voorbereiding niks meer te merken. Van Vleuten begon als een raket aan de glooiende tijdrit van 27,8 kilometer in Oostenrijk en breidde haar voorsprong op de concurrentie in het tweede deel alleen nog maar verder uit.

Het verschil met de nummer twee Anna van der Breggen was op de finish liefst dertig seconden. Ellen van Dijk, de winnares van brons, gaf 1 minuut en 25 seconden toe op haar landgenote.

"Dit kenmerkt een topsporter: je kunt niet te lang blijven hangen in zo'n vervelende situatie", zei Van Vleuten. "Topsport is ook met allerlei situaties omgaan, je daardoor niet van je stuk laten brengen en gewoon weer doorgaan."

'Haperende gps zorgde voor zenuwslopende rit'

Ook tijdens haar tijdrit moest Van Vleuten die kwaliteit tonen, want doordat ze in het tweede deel de anderhalve minuut voor haar gestarte Amerikaanse Amber Neben inhaalde, haperde haar gps. Daardoor leek het alsof ze in de laatste tien kilometer tijd verloor op het schema van Van der Breggen, ook voor de titelverdediger zelf.

"Bondscoach Thorwald Veneberg gaf me vanuit de auto door dat het verschil met Anna kleiner was geworden, en daar werd ik wel nerveus van. Ik vroeg me af wat er gebeurd was. Was ik te snel begonnen? Of had Anna echt een heel goed tweede deel gereden? Het werd zo een zenuwslopende tijdrit."

Toen Van Vleuten over de finish kwam, dacht ze dat het een secondespel zou worden tussen haar en Van der Breggen. "Ik wist niet dat ik gewonnen had toen ik over de streep kwam. En vervolgens hoorde ik dat het verschil dertig seconden was… Prachtig, hier heb ik zo hard voor gewerkt."

'Trots dat ik regenboogtrui nog een jaar mag dragen'

Van Vleuten mag nu nog een jaar genieten van het dragen van de regenboogtrui in tijdritten. "Daar ben ik heel trots op. Vorig jaar voelde ik de druk omdat ik heel goed was en het ook af wilde maken. Datzelfde gevoel had ik vandaag. Ik voelde me heel sterk en wist dat het echt zonde zou zijn als ik daar niet van zou profiteren. Ik ben heel blij en opgelucht, net als vorig jaar."

Een jaar geleden in Bergen stond Van Vleuten met één andere Nederlandse op het podium, want ook toen ging het zilver naar Van der Breggen. De derde plek in Noorwegen was voor de Australische Katrin Garfoot. Dinsdag in Oostenrijk was het één groot Oranje-feestje, met voor het eerst in de historie van het WK tijdrijden een clean sweep.

"Ik denk dat we hebben laten zien dat we heel professioneel zijn in het Nederlandse vrouwenwielrennen. En bij de Nederlandse vrouwensport in het algemeen", aldus Van Vleuten. "En dat ik in het midden van dat Nederlandse podium sta, maakt het beeld wel erg mooi."