Van Vleuten prolongeert wereldtitel tijdrijden, volledig Nederlands podium

Van Vleuten was met 34.25 ruim sneller dan Van der Breggen (34.54) op het 27,7 kilometer lange parcours. Vorig jaar bij de WK in het Noorse Bergen legden zij ook al beslag op de eerste twee plaatsen. Het verschil bedroeg toen twaalf seconden in het voordeel van Van Vleuten.

De wereldtitel is een kroon op haar succesvolle jaar, waarin ze onder meer de Giro Rosa, La Course en de Boels Ladies Tour won.

De 35-jarige Utrechtse mocht als titelverdediger als laatste van start en kon zich richten op de snelste tussentijd van Van der Breggen (28), die ruim een kwartier eerder was begonnen aan de tijdrit.

Op het meetpunt na 18 kilometer lag Van Vleuten al negentien seconden voor op de olympisch kampioene op de weg van 2016. Die marge breidde ze in het slot alleen maar verder uit.

Tijd Van Dijk nipt genoeg voor brons

De 31-jarige Van Dijk moest met 35.48 veel toegeven op de nummers één en twee, maar haar tijd was nog wel nipt voldoende voor brons. De Canadese Leah Kirchmann kwam een seconde tekort voor een plek op het podium.

Lucinda Brand - de vierde Nederlandse deelneemster - reed 36,07, waarmee ze zesde werd.

Van Dijk was in 2013 al eens wereldkampioen op de tijdrit. Ook Leontien van Moorsel (1998 en 1999) slaagde er ooit in om wereldkampioen tijdrijden te worden. De tijdrit voor vrouwen is sinds 1994 onderdeel van de WK. Nooit eerder stonden drie vrouwen uit hetzelfde land op het podium.

Voormalig PSV-talent Evenepoel wint met overmacht bij junioren

Remco Evenepoel maakte eerder op dinsdag zijn reputatie van supertalent helemaal waar. De achttienjarige Belg, voor volgend jaar al vastgelegd door Quick-Step Floors, won met overmacht de individuele tijdrit voor junioren.

Evenepoel had na ruim 27 kilometer met zijn tijd van 33.15 een voorsprong van 1 minuut en 24 seconden op de Australiër Lucas Plapp. Het brons was voor de Italiaan Andrea Piccolo. Beste Nederlander was Manuel Michielsen op de zevende plaats.

Evenepoel reed in Tirol een gemiddelde van net onder de 50 kilometer per uur. In zijn eerste volledige jaar als junior pakte hij al Europese titels in de tijdrit en bij de wegrit. Bij die laatste wedstrijd finishte hij met een kleine tien minuten voorsprong op de eerstvolgende renners.

Evenepoel gold eerder als een groot voetbaltalent in de jeugd van PSV, Anderlecht en bij Belgische jeugdelftallen. Pas in 2017 stapte hij over naar de wielersport.

Dumoulin verdedigt wereldtitel woensdag

Eerder dit WK won Nederland al goud met Rozemarijn Ammerlaan bij de tijdrit voor junioren bij de vrouwen. Niki Terpstra pakte met zijn Belgische ploeg Quick-Step goud in de ploegentijdrit.

Woensdag staat de tijdrit voor de elite mannen op het programma, waar Tom Dumoulin zijn wereldtitel verdedigt. De renners leggen een parcours van 52,5 kilometer af.

Zaterdag wordt in Tirol de wegrit voor de vrouwen gehouden, de WK wordt zondag afgesloten met de wegrit voor de mannen.