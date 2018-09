Frisse Dumoulin verwacht tweestrijd met Dennis bij WK tijdrijden

"Op papier zou je zeggen dat het een tweestrijd gaat worden tussen mij en Rohan Dennis", aldus Dumoulin, die wel direct een kanttekening plaatst bij die voorspelling.

"Ik weet nog goed dat iedereen voor het WK tijdrijden van 2015 in Richmond schreef dat Tony Martin, Dennis en ik op het podium zouden eindigen en dat alleen de volgorde nog bepaald moest worden."

"Nou, we stonden alle drie niet op het podium (Dumoulin, Dennis en Martin werden respectievelijk vijfde, zesde en zevende, red.), dus het papier kan ook woensdag weer de prullenbak in."

Een voorspelling over de WK is altijd gevaarlijk, omdat het toernooi traditioneel aan het einde van een lang en slopend wielerseizoen plaatsvindt. Toch is het duidelijk dat de 27-jarige Dumoulin en de één jaar oudere Dennis woensdag de topfavorieten voor de regenboogtrui zijn in Oostenrijk.

Dennis won dit seizoen al zes tijdritten

Dumoulin werd vorig jaar in het Noorse Bergen voor het eerst wereldkampioen door de concurrentie op een minuut of meer te rijden. Hij won dit jaar twee van zijn vier chronoraces - de eerste etappe van de Giro en de voorlaatste etappe van de Tour - en werd ook nog derde in de tweede tijdrit van de Ronde van Italië.

Dennis is met afstand de succesvolste tijdrijder van 2018, want de renner van BMC boekte dit jaar al zes zeges op zijn favoriete onderdeel. Hij won het Australisch kampioenschap, een etappe in de Ronde van Abu Dhabi, Tirreno-Adriatico en de Giro en recent twee ritten in de Vuelta a España.

De onderlinge stand tussen Dumoulin en Dennis is dit jaar 2-1 in het voordeel van de Australiër, die in Abu Dhabi en de lange tijdrit van de Giro sneller dan zijn rivaal was. Dumoulin klopte Dennis in de korte openingstijdrit van de Ronde van Italië in Jeruzalem.

"Ik weet dat ik gezond ben en goed getraind heb, dus ik heb er vertrouwen in dat ik goed ga rijden woensdag", stelt Dumoulin. "Maar ik weet ook dat het een heel lastige klus gaat worden als Dennis in vorm is. Ik zal super moeten zijn om de wereldtitel te pakken en ik kan nu nog niet voorspellen of dat het geval zal zijn."

'Lengte kan voordeel zijn ten opzichte van Dennis'

Het parcours kan mogelijk een voordeel zijn voor de nummer twee van de Giro en de Tour. De mannen moeten liefst 52,5 kilometer afleggen en na 30 kilometer is er een lastige klim van 4,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,1 procent.

"Lange tijdritten waren eerst een manco van mij, maar daar ben ik de laatste jaren in gegroeid", aldus Dumoulin. "Jammer genoeg geldt dat ook voor Dennis, maar ik hoop dat ik in de extreem lange tijdritten nog steeds een stapje voor heb op hem."

De kopman van Team Sunweb hoopt ook dat zijn voorbereiding op de WK hem een streepje voor geeft op Dennis. De Australiër reed sinds eind juli de Ronde van Polen en zestien etappes van de Vuelta, terwijl Dumoulin na de Tour alleen nog de vier ritten tellende Ronde van Duitsland fietste.

"Ik denk dat het goed is dat ik er een tijd tussenuit ben geweest. Ik hoop dat dat me een extra beetje frisheid heeft opgeleverd", zegt de Limburger.

Laatste 10 winnaars WK tijdrijden 2017: Tom Dumoulin

2016: Tony Martin (Dui)

2015: Vasil Kiryienka (W-Ru)

2014: Bradley Wiggins (GB)

2013: Tony Martin (Dui)

2012: Tony Martin (Dui)

2011: Tony Martin (Dui)

2010: Fabian Cancellara (Zwi)

2009: Fabian Cancellara (Zwi)

2008: Bert Grabsch (Dui)

'Ik vind fietsen elk jaar leuker worden'

Die extra rust was ook meer dan nodig, want Dumoulin moest flink bijkomen na zijn tweede grote ronde van het jaar. Op de maandag na de Tour werd hij ziek en vervolgens voelde hij zich twee weken lang "heel erg klote". Tijdens een weekje vakantie in Toscane, waarin hij een paar rustige duurritjes door de Chianti-streek reed, begon zijn herstel en ging de knop om naar de WK.

"Ik vond het helemaal niet moeilijk om me weer op te laden, want ik vind fietsen elk jaar leuker worden", aldus Dumoulin. "Een paar jaar geleden zat ik bij trainingen alleen maar met het doel van wedstrijden in mijn hoofd, ging ik alleen maar fietsen omdat ik een wedstrijd wilde winnen. Nu ga ik ook fietsen omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Dan is het niet zo moeilijk om me mentaal op te laden."

In de afgelopen weken, toen de WK steeds dichterbij kwam, begon Dumoulin wel weer steeds meer te denken aan presteren, te beginnen woensdag in de tijdrit. "Het was heel mooi om een jaar wereldkampioen te zijn, het heeft me trots gemaakt. Dat wil ik nog wel een jaartje."

Dumoulin begint woensdag om 15.40 uur als laatste aan de chronorace in Innsbruck, anderhalve minuut na Dennis. Wilco Kelderman is om 14.10 uur de eerste renner die van start gaat, terwijl Jos van Emden een halve minuut na 14.50 uur van het startschavot zal rijden.