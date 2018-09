Van der Breggen: 'Gemis wereldtitel meer obsessie van media dan van mij'

"Ik heb het gevoel dat het feit dat ik nog nooit een wereldtitel heb gewonnen meer een obsessie voor de media is geworden dan voor mij", aldus Van der Breggen in het Parkhotel in Hall, even buiten Innsbruck.

"Natuurlijk wil ik heel graag die regenboogtrui winnen en doe ik daar alles voor, maar als het niet lukt, dan is dat zo. De WK is voor mij ook niet belangrijker geworden omdat ik al zo vaak dicht bij goud geweest ben. Het is een wereldkampioenschap, dat is voor mij altijd belangrijk geweest."

Van der Breggen eindigde zondag met haar ploeg Boels-Dolmans als tweede bij het WK ploegentijdrit, net als vorig jaar in het Noorse Bergen. Daarnaast heeft ze zilveren medailles van het WK tijdrijden van 2015 en 2017 en van de wegwedstrijd van 2015.

Van der Breggen is niet de topfavoriet in de tijdrit

De olympisch kampioen op de weg begint dinsdag ook niet als de topfavoriet aan de chronorace van 27,8 kilometer in Oostenrijk, want die status is weggelegd voor Annemiek van Vleuten.

De titelverdediger won dit jaar al vijf tijdritten, waaronder ruim drie weken geleden twee in de Boels Ladies Tour. In de proloog van de Nederlandse rittenkoers was ze over 3,3 kilometer zeven seconden sneller dan de nummer twee Van der Breggen. Vijf dagen later eindigde de Zwolse als derde in een rit tegen de klok van 18,6 kilometer, op 32 seconden van Van Vleuten.

Van der Breggen denkt niet dat die twee afgetekende overwinningen van haar grote rivaal veel zeggen over de krachtsverhoudingen in Innsbruck.

"Annemiek reed daar snoeihard, maar het was niet echt een verrassing dat ze toen beter was dan ik. Ik kwam net terug van een hoogtestage en weet van mezelf dat ik altijd even nodig heb om dan weer echt diep te kunnen gaan. De Boels Ladies Tour is alweer een tijdje geleden en iedereen heeft zijn eigen voorbereiding op dit WK gehad."

Laatste 10 winnaressen WK tijdrijden 2017: Annemiek van Vleuten

2016: Amber Neben (VS)

2015: Linda Villumsen (NZ)

2014: Lisa Brennauer (Dui)

2013: Ellen van Dijk

2012: Judith Arndt (Dui)

2011: Judith Arndt (Dui)

2010: Emma Pooley (GB)

2009: Kristin Armstrong (VS)

2008: Amber Neben (VS)

'Hopelijk ben ik sterker door wat meer rust tijdens seizoen'

Van der Breggen koos dit seizoen voor een wat andere indeling dan andere jaren. Zo startte ze in juli niet in de door Van Vleuten gewonnen Giro Rosa. "Er wordt veel gezegd dat ik de Giro overgeslagen heb om beter te zijn op dit WK, maar dat is niet waar", zegt de kopvrouw van Boels-Dolmans.

"Ik heb ervoor gekozen om wat andere wedstrijden te rijden en wat meer te mountainbiken, gewoon omdat ik dat leuk vind en omdat ik dan gemotiveerd ben voor de wedstrijden die ik doe. Als ik dat niet ben, ben ik niet op mijn allerbest en werkt het gewoon niet. Voor mijn gevoel was de opbouw van mijn seizoen goed. En er zat wat meer rust in, dus hopelijk ben ik daardoor wat sterker op dit WK."

Van der Breggen vond tijdens dit seizoen ook de tijd om twee keer op trainingskamp te gaan in Oostenrijk. "Ik denk daarom dat ik een tijdritparcours nog nooit zo vaak heb verkend als dat van dinsdag. Dat is fijn, zeker omdat het op het einde heel veel op en af gaat. De indeling van de tijdrit zal hier heel belangrijk zijn, dus dan helpt het dat ik het parcours al vaak heb kunnen rijden."

Van der Breggen heeft wel het nadeel dat Van Vleuten ervoor koos om zondag niet mee te doen aan het WK ploegentijdrit. "Mijn ploegmaat Chantal Blaak zei: 'Het voelt de ochtend na een ploegentijdrit altijd alsof er een trein over je heen gereden heeft.' Ik heb me dus weleens beter gevoeld dan dat ik me maandag voelde, maar ik wilde heel graag die ploegentijdrit rijden. Het was niet eens een keuze."

De Argentijnse Fernanda Yapura vertrekt dinsdag om 14.40 uur als eerste voor de tijdrit. Van der Breggen is om 15.31 uur de voorlaatste Nederlandse starter. Lucinda Brand (14.46 uur) en Ellen van Dijk (15.07 uur) gaan haar voor en Van Vleuten rijdt een halve minuut na 15.46 uur als laatste renner van het startschavot.