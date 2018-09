Tijdritfavoriet Van Vleuten wil nog een jaar genieten van regenboogtrui

De was ophangen was voor Van Vleuten het afgelopen jaar een stuk leuker. De regenboogtruien aan de waslijn herinnerden haar er iedere keer aan wat ze vorig jaar in het Noorse Bergen had gepresteerd.

"Ik heb zelfs een speciaal laatje voor mijn regenboogshirtjes", zegt Van Vleuten maandag met een lach in het Nederlandse rennershotel in Oostenrijk. "En als ik koffie ging drinken op een 'losfietsdag', deed ik dat al snel op mijn tijdritfiets. Want dan kon ik mooi even mijn pak aandoen."

"Het is heel bijzonder om wereldkampioen te zijn, omdat dat echt een heel grote droom voor me was en het lang onhaalbaar leek. Ik moest me vorig jaar dus wel even in mijn arm knijpen dat dat droomdoel werkelijkheid werd. Dit jaar heeft die trui me het hele jaar extra motivatie gegeven en ik ben er trots op dat ik 'm waardig gedragen heb."

Van Vleuten won dit jaar al vijf tijdritten

Van Vleuten kent een topseizoen, met eindzeges in de Giro Rosa en de Boels Ladies Tour en maar liefst tien dagzeges. De helft van die overwinningen was in een tijdrit.

Ze is dan ook de grootste kanshebber om dinsdag in Innsbruck goud te winnen bij de WK-tijdrit van 27,8 kilometer, zeker na haar demonstraties drie weken geleden in de Boels Ladies Tour.

In die Nederlandse rittenkoers had Van Vleuten in de proloog van 3,3 kilometer zeven seconden voorsprong op de nummer twee Anna van der Breggen en vijf dagen later won ze een tijdrit van 18,6 kilometer met een verschil van 22 seconden op de nummer twee, Ellen van Dijk.

"Wat ik daar heb laten zien, heeft me tot favoriet gebombardeerd voor deze WK", beseft de kopvrouw van de Australische ploeg Mitchelton-Scott. "Ik had daar een heel goed niveau, maar de Boels Ladies Tour was geen piekmoment voor mij. Ik had twee hoofddoelen voor dit jaar: de Giro Rosa winnen en goed zijn op de WK."

'Zes uur trainen met Dumoulin is geen social ride'

Voor dat laatste doel ging Van Vleuten na de Boels Ladies Tour weer terug naar het Italiaanse Livigno, haar favoriete plek om - op hoogte - te trainen. De geboren Vleutense kwam daar die andere wereldkampioen tijdrijden uit Nederland tegen en besloot een dagje met hem mee te trainen.

"Tom Dumoulin was toevallig ook in Livigno en ik probeer op hoogtestage wel vaker een dagje aan te haken bij een man, zodat ik net even buiten mijn comfortzone kan trainen", aldus Van Vleuten, die zeker niet alleen voor de gezelligheid aansloot bij de Limburger. "Zes uur lang met Tom Dumoulin fietsen, zou ik geen social ride willen noemen", lacht ze.

Van Vleuten hoopt dat ze in Italië nog net een extra stap heeft weten te zetten, die haar dinsdag in Oostenrijk aan een nieuwe tijdritzege kan helpen.

"Ik heb superlekker getraind, goed weer gehad, mijn hoofd leeg gemaakt, goed gegeten en geslapen. Daarom kan ik er wel op vertrouwen dat ik het niveau van de Boel Ladies Tour nog steeds heb en misschien zelfs nog wel ietsje beter ben."

Concurrentie komt vooral uit Nederland

Dat zal nodig zijn om de vooral Nederlandse concurrentie te verslaan. Van der Breggen werd al twee keer tweede bij het WK tijdrijden (2015 en 2017), terwijl Van Dijk de wereldkampioen van 2013 is. Lucinda Brand, de vierde Nederlandse op de startlijst, is ook een medaillekandidaat.

"Het is heel bijzonder dat we zoveel Nederlandse kanshebbers hebben voor de tijdrit", stelt Van Vleuten. "Het lijkt alsof dat al jaren het geval is, maar als je naar de resultaten van deze eeuw kijkt, is het best bijzonder dat we vier zulke sterke tijdrijders hier in Oostenrijk hebben."

De Argentijnse Fernanda Yapura vertrekt dinsdag om 14.40 uur als eerste renster voor de tijdrit. Annemiek van Vleuten start een halve minuut na 15.46 uur als laatste. Daarvoor gaan ook Brand (14.46 uur), Van Dijk (15.07 uur) en Van der Breggen (15.31 uur) van het startschavot.