Giro d'Italia telt in 2019 minstens twee tijdritten en start in Bologna

De proloog op 11 mei heeft een vlak begin, waarna er in de laatste 2 kilometer geklommen moet worden. Ook de eerste etappe gaat in Bologna van start, waarna het peloton naar het zuiden rijdt.

Later in de Giro keren de renners terug in de regio Emilia-Romagna, waarin Bologna ligt. In de negende etappe staat er opnieuw een klimtijdrit op het programma, ditmaal een van 34 kilometer. De renners rijden van Riccione naar San Marino.

Een dag later volgt een rit van 147 kilometer tussen Ravenna en Modena. De elfde etappe start in Carpi. De rest van het parcours wordt op een later tijdstip onthuld.

De Giro werd dit jaar gewonnen door Chris Froome, die Tom Dumoulin in het algemeen klassement voorbleef. In 2017 wist Dumoulin de Giro als eerste Nederlander in de geschiedenis op zijn naam te schrijven.

De Limburger liet eerder al weten zich volgend jaar op de Tour de France te richten, waar hij dit jaar tweede werd achter Geraint Thomas. De kans dat Dumoulin opnieuw de Giro rijdt, is daarom klein.