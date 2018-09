Ammerlaan wint tijdrit bij junioren op WK wielrennen

Ammerlaan liet de Italiaanse Camilla Alessio zes seconden achter zich. Het brons ging naar de Britse Elynor Backstedt, die achttien tellen toegaf op de Nederlandse.

Britt Knaven, de andere Nederlandse die in actie kwam, noteerde 27,39 waarmee ze tiende werd.

Ammerlaan veroverde de eerste individuele regenboogtrui bij de WK in Oostenrijk. Afgelopen weekend werden al de ploegentijdritten verreden. Quick-Step Floors (met Niki Terpstra) won goud bij de mannen en bij de vrouwen was het Duitse Canyon SRAM Racing de snelste voor Team Sunweb.

Ammerlaan had zege niet verwacht

"Dit is een heel grote verrassing, dit had ik echt niet verwacht", stamelde Ammerlaan, die eind juni in Bergen op Zoom al de Nederlandse titel tijdrijden bij de junioren had veroverd. "Ik heb hier geen woorden voor."

De tijdrit voor junioren maakt sinds 1995 deel uit van de WK wielrennen en pas eenmaal eerder won Nederland goud. Dat was twee jaar geleden, toen Karlijn Swinkels de sterkste was.

In de tijdrit voor de beloften speelden de Nederlandse renners geen rol van betekenis. Pascal Eenkhoorn was met een zestiende plaats de beste Nederlander. Hij moest in de race tegen de klok van ruim 27 kilometer meer dan een minuut toegeven op de Deen Mikkel Bjerg, die zijn titel prolongeerde.