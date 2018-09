Vertrekkende Terpstra noemt wereldtitel met Quick-Step mooie afsluiting

De 34-jarige renner vertrekt na dit seizoen naar het Franse Direct Energie, terwijl ook de ploegentijdrit voor merkenteams niet meer terugkeert als WK-onderdeel. Met zijn ploeg won Terpstra eerder de eerste editie in Valkenburg (2012) en daarna in Florence (2013) en Doha (2016).

De Belgische formatie liet op het heuvelachtige parcours in het Oostenrijkse Innsbruck uittredend kampioen Team Sunweb (tweede) en BMC (derde) achter zich. Het verschil met de nummer twee was negentien seconden.

"Het is een mooie afsluiting van een periode bij Quick-Step: een samenspel van het team, vanaf 2012 toen we een soort draaiboek maakten met de ploegleiding. Sindsdien heeft het vaak goed uitgepakt en vandaag weer", keek Terpstra terug.

Volgens de winnaar van de Ronde van Vlaanderen had Quick-Step zondag een uitgebalanceerde ploeg. "Jammer dat dit onderdeel van de kalender verdwijnt, van mij had het natuurlijk mogen blijven. Het is heel speciaal, zeker als het goed gaat. Loopt het minder, dan is het een lange lijdensweg. Maar ook dan kun je genieten van het samenspel en de snelheid die erin zit."

Ploeg bouwde rit beter op dan concurrentie

Quick-Step was bij het eerste meetpunt nog achttien seconden langzamer dan het sterk gestarte Mitchelton-Scott, maar bij de tweede tussenbalans was alleen Sunweb nog een fractie sneller.

"De meeste favorieten reden achter ons, dus het duurde steeds even voordat we wisten hoe de stand van zaken was", zei Terpstra.

"Richting het einde hadden we wel door dat we voor de titel reden. Dan geef je alles om het niet meer uit handen te geven. Al weet ik niet of je dan harder rijdt dan anders, ik geef namelijk altijd volle bak. Deze titel is apart omdat het de laatste is."

Terpstra droeg de zege ook op aan Patrick Lefevere, al die jaren de manager van de ploeg die hij na acht jaar verlaat: "Dit is een afscheidscadeau voor Patrick."

