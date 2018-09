Terpstra en Quick-Step verslaan Sunweb en pakken wereldtitel ploegentijdrit

Quick-Step legde het pittige parcours over 62,8 kilometer af in een tijd van 1:07.25,94. Sunweb, dat met onder anderen Tom Dumoulin en Wilco Kelderman reed, gaf achttien tellen toe. BMC pakte één seconde daarachter het brons.

De ploeg van Quick-Step bestond naast de 34-jarige Terpstra, die volgend jaar voor Direct Energie rijdt, uit de Belgen Laurens De Plus en Yves Lampaert, de Luxemburger Bob Jungels, de Deen Kasper Asgreen en de Duitser Maximilian Schachmann.

Sunweb, met behalve Dumoulin en Kelderman ook Nederlander Sam Oomen in de ploeg, was bij het tweede tussenpunt nog de snelste. De Duitse formatie kon de voorsprong in het laatste gedeelte van het glooiende parcours echter niet vasthouden.

Het is de vierde keer dat Quick-Step goud pakt op de ploegentijdrit. De Belgische ploeg werd eerder in 2012, 2013 en 2016 wereldkampioen en ook in die jaren was Terpstra erbij. Ook in 2014 (brons) en 2015 (zilver) was er eremetaal.

Lotto-Jumbo stelt teleur

Lotto-Jumbo noteerde in Oostenrijk slechts de dertiende tijd en stelde daarmee teleur. Namens de Nederlandse formatie kwamen Jos van Emden, Timo Roosen, Koen Bouwman, Tom Leezer, Danny van Poppel en de Amerikaan Neilson Powless in actie.

Eerder op zondag slaagde ook de vrouwenploeg van Team Sunweb er niet in om de wereldtitel te prolongeren. De formatie werd derde achter de nieuwe wereldkampioen Canyon SRAM Racing en het Nederlands getinte Boels-Dolmans.

Het WK ploegentijdrit voor merkenteams bestaat sinds 2012, maar omdat veel ploegen er weinig trek in hebben, wordt het onderdeel per volgend jaar geschrapt.

De internationale federatie UCI wil toe naar een nieuwe opzet, mogelijk met landenploegen bestaande uit mannen en vrouwen.