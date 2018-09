Vrouwen Sunweb verliezen wereldtitel ploegentijdrit aan Canyon

Na een parcours van 54,4 kilometer was de tijd van 1.01.46 genoeg voor de wereldtitel. Het was zilver en brons voor de Nederlandse equipes.

Boels-Dolmans veroverde het zilver en Sunweb moest deze keer genoegen nemen met brons. De derde Nederlandse deelname, Parkhotel Valkenburg, werd twaalfde en laatste.

Voor Boels-Dolmans reden onder anderen Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters. Bij Sunweb kwamen Ellen van Dijk en Lucinda Brand in actie.

"Het is heel jammer. Maar we hebben echt op onze limiet gereden, hadden niet sneller kunnen starten'', vertelde Blaak, die vorig jaar in Bergen individueel de wegrace won.

"Het gevoel is min of meer hetzelfde als vorig jaar. Toen waren we de te kloppen ploeg. We lagen constant in leidende positie, maar verloren het goud in de laatste afdaling. Nu verliezen we van Canyon, iets dat we op voorhand niet verwacht hadden.''

Nederlandse teams waren favoriet voor titel

Beide Nederlandse teams golden vooraf als favoriet voor het goud, maar bij het eerste tussenpunt moesten ze al enkele seconden toegeven op de Duitse formatie. Halverwege de tijdrit was het goud voor Sunweb en Boels-Dolmans al uit zicht.

Canyon, met onder meer de Italiaanse Elena Cecchini en de Duitse Trixi Worrack in de ploeg, was uiteindelijk 22 seconden sneller dan nummer twee Boels-Dolmans. Sunweb werd derde op 29 seconden van de winnaars.

Ook Van Dijk, die na dit seizoen afscheid neemt van Sunweb, was teleurgesteld over het resultaat. "We vertrokken voor de winst, want de lat lag hoog. Vorig jaar werden we wereldkampioen, dus was het logisch dat we hetzelfde nastreefden. Dus valt het resultaat tegen."

Canyon is voorlopig laatste wereldkampioen

Canyon is voorlopig de laatste wereldkampioen ploegentijdrit voor merkenteams. Omdat een groot aantal topteams de titelstrijd links liet liggen, heeft de internationale wielrenunie UCI besloten het onderdeel na zeven edities te schrappen.

Blaak vindt het jammer dat de mondiale ploegentijdrit wordt afgeschaft. ,,Het is een mooi onderdeel. Dit doe je met je eigen team waarmee je het hele jaar zo 'close' samenwerkt. We stonden nu ook met elkaar te janken na de finish, je deelt zoveel emotie met elkaar.''

Later op zondag strijden de merkenteams bij de mannen om de voorlopig laatste wereldtitel ploegentijdrit bij de mannen.

Voor de vrouwen staat dinsdag de tijdrit op het programma in Innsbruck. Namens Nederland doen Van der Breggen, Van Dijk, Brand en Annemiek van Vleuten mee. Zaterdag is de wegwedstrijd.