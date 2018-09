Porte mist WK wielrennen door ontsteking aan luchtwegen

De 33-jarige Porte liep de infectie eerder deze maand op in de laatste week van de Vuelta a España. Zijn ploeg BMC zag de Ronde van Spanje juist als de ideale voorbereiding op de WK, maar hij moet de wegwedstrijd nu dus uit zijn hoofd zetten.

"Ik ben heel erg teleurgesteld dat ik de WK moet missen", zegt Porte. "Dit was een belangrijk doel voor mij. Ik was de laatste tijd ook aan het trainen met de WK in mijn hoofd, maar door ziekte is mijn voorbereiding verre van ideaal geweest."

"Aangezien we in de wegwedstrijd meer dan 4.600 meter moeten klimmen, heb je de best mogelijke voorbereiding nodig. Daarom heeft het team in overleg met mij besloten om mijn plek aan iemand anders te geven."

Sleutelbeenbreuk Porte in Tour de France

Volgens BMC-dokter Max Testa heeft Porte nog enkele dagen nodig om volledig te herstellen. De Australiër, die volgend jaar voor Trek-Segafredo rijdt, mag volgende week pas de training hervatten.

Naast de Ronde van Spanje stond Porte dit jaar ook aan de start van de Tour de France, maar de Australiër moest in de negende etappe afstappen. Hij kwam in de openingsfase van de kasseienrit ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Porte, die twee jaar geleden nog als vijfde eindigde in de Tour, won dit jaar het eindklassement in de Ronde van Zwitserland en de vijfde etappe in de Tour Down Under.