Ten Dam (37) verruilt Team Sunweb na drie jaar voor BMC

De 37-jarige Ten Dam werd al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Sunweb. De ploeg van Tom Dumoulin raakte onlangs ook de Duitser Simon Geschke kwijt aan BMC, dat volgend seizoen onder Poolse vlag rijdt.

"Laurens is een van de meest ervaren renners in het peloton, dus hij kan als mentor voor de jonge jongens een belangrijke rol gaan vervullen", zegt BMC-baas Jim Ochowicz. "Hij heeft daarnaast aangetoond dat hij een waardevolle kracht is in de grote rondes."

Bij Sunweb fungeerde Ten Dam de laatste jaren als een belangrijke knecht van kopman Dumoulin, die hij in 2017 aan de eindzege in de Giro d'Italia hielp. Dit jaar eindigde Dumoulin als tweede achter winnaar Chris Froome.

'Ik ben niet bang voor verandering'

Ten Dam zou aanvankelijk niet meedoen aan Tour de France, maar door de blessure van Wilco Kelderman stond hij begin juli alsnog aan de start van de grootste ronde van het jaar. Dumoulin eindigde ook in de Ronde van Frankrijk als nummer twee in het klassement.

Ten Dam, die eerder in zijn loopbaan voor onder andere Rabobank en Lotto-Jumbo reed, heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. "Ik was niet echt op zoek naar een nieuwe ploeg, maar ik ben ook niet bang voor verandering. Ik ben al vaker in mijn carrière van ploeg veranderd. Dit is een mooie kans die zich aandiende."

Bij BMC gaat Ten Dam kopman Greg van Avermaet ondersteunen. "Ik wil het beste uit mezelf halen en Van Avermaet helpen in de heuvelachtige koersen. Ik ben blij om met een schone lei te beginnen bij deze ploeg, met nieuwe doelen en kansen en ook wat meer vrijheid."

Na Phil Bauhaus (Bahrain-Merida), Lennard Hofstede (Lotto-Jumbo), Geschke (BMC) en Mike Teunissen (Lotto-Jumbo) is Ten Dam de vijfde renner die Team Sunweb na dit seizoen verlaat.