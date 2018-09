Moscon boekt in Ronde van Toscane tweede zege na schorsing

De Italiaan Domenico Pozzovivo eindigde op vijf seconden van zijn landgenoot als derde in de eendagskoers.

Moscon is pas net terug na een schorsing van vijf weken. De renner kreeg die straf van de UCI, omdat hij in de vijftiende etappe van de Tour de France een klap uitdeelde aan de Fransman Elie Gesbert. De Italiaan werd daarna uit de Ronde van Frankrijk gezet.

Zaterdag won Moscon bij zijn rentree in het peloton direct de Coppa Agostini. Een dag later eindigde hij als 69e in de Coppa Bernocchi. De renner van Team Sky zal over anderhalve week de kopman van de Italiaanse ploeg zijn bij de wegwedstrijd van de WK in Innsbruck.

Op de erelijst van de Ronde van Toscane, vorig jaar nog een tweedaagse rittenkoers, volgt Moscon de Fransman Guillaume Martin op.