Sponsorloze Van Aert start als onafhankelijke renner in wereldbeker VS

De Belgische wereldkampioen is van plan op 23 september in Waterloo en een week later in Iowa City te starten, al is hij sinds maandag sponsorloos.

Van Aert verbrak eenzijdig zijn contract met Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda's Willems-Crelan. Hij is boos omdat zijn werkgever buiten zijn medeweten voor volgend seizoen een fusie met het Nederlandse Roompot doorvoerde.

Omdat een eventuele rechterlijke uitspraak vermoedelijk maanden op zich laat wachten, zal Van Aert volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge de eerste twee wereldbekercrosses als onafhankelijke renner afwerken.

"Met een andere fiets en een ander shirt", aldus Van Steenbrugge, die zegt dat Van Aert zijn contract op basis van "dringende reden" verscheurd heeft.

"Er heeft zich afgelopen weekend een ernstig incident voorgedaan, waardoor elke verdere samenwerking onmogelijk is geworden is", stelt hij. "We hebben de UCI op de hoogte gebracht van de situatie."

Onzekerheid over fusie Sniper Cycling en Roompot

Door het vertrek van de boze Van Aert staat de fusie tussen Sniper Cycling en Roompot naar verluidt op losse schroeven, al wil Roompot-directeur Michael Zijlaard dat dinsdag niet bevestigen tegenover het AD.

"We hebben een dagje nodig om de hele situatie weer te bekijken. Dit is een nieuwe situatie. We zijn het wel met elkaar eens dat we willen fuseren", zegt hij tegen de krant.

"Maar de basis daarvan was dat allebei de ploegen een inbreng hebben, met de inbreng van Wout van Aert aan de Belgische kant. Nu moeten wij de rust bewaren, even neerzetten waar we staan en kijken of alle partners nog aan boord zijn."

Wel is het volgens Zijlaard een uitgemaakte zaak dat Van Aert niet meer voor zijn ploeg zal rijden. "Dat komt voor ons als een verrassing. Zes weken geleden meldde hij nog dat hij zijn contract zou respecteren en wij hielden rekening met een samenwerking met zo'n toprenner."

De 24-jarige Van Aert, de rivaal van Mathieu van der Poel, werd zondag bij de eerste veldrit van het seizoen in Geraardsbergen mede door een val en materiaalpech geklopt door Lars van der Haar. Van der Poel deed niet mee.